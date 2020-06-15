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15 июня 2020, понедельник, 13:58 365
СМИ 2020-06-15T14:00:42+03:00
Українські Новини
НСЖУ осудил нападение на журналистов "Шарий.net"

НСЖУ осудил нападение на журналистов "Шарий.net"

Татьяна Зотова
НСЖУ, Сергей Томиленко, нападения на журналистов, Сергей Стерненко
Сергей Томиленко. Фото: facebook.com/sergiy.tomilenko
Сергей Томиленко. Фото: facebook.com/sergiy.tomilenko

Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) осудил нападения на журналистов информационного агентства "Шарий.net", произошедшие 11 и 12 июня в Киеве в ходе акций протеста в поддержку подозреваемого в убийстве праворадикала Сергея Стерненко.

Об этом заявил председатель НСЖУ Сергей Томиленко на своей странице в социальной сети Facebook.

11 июня акция проходила у здания Главного следственного управления Службы безопасности Украины, а 12 июня – рядом со зданием Шевченковского районного суда г. Киева.

"Два дня во время акций протеста в Киеве активисты препятствовали деятельности "не таких" журналистов. Группа поддержки одесского активиста Сергея Стерненко, которому СБУ объявила подозрение в умышленном убийстве, препятствовала журналистской деятельности сотрудников информационного агентства "Шарий.net", – говорится в сообщении.

В НСЖУ уточнили, что корреспондентов называли "пропагандистами", в их адрес звучала нецензурная брань и угрозы, а 12 июня к ним применили физическую силу. При этом из-за агрессии толпы полиция выводила журналистов с акций протеста.

"В Национальном союзе журналистов Украины осуждают травлю представителей медиа и призывают граждан свое несогласие с редакционной политикой того или иного СМИ выражать цивилизованным способом", – подчеркнул Томиленко.

Видеозаписи, опубликованные в сети Интернет, подтверждают, что 11 июня сторонники Стерненко при виде журналистов "Шарий.net" бросились к ним, начали нецензурно ругаться, угрожать и провоцировать их на конфликт. Присутствующие полицейские не пытались усмирить людей, а советовали корреспондентам покинуть место происшествия.

Также Томиленко привел данные директора информагентства "Шарий.net" Аллы Бондаренко о том, что 12 июня неизвестные из толпы у здания Шевченковского райсуда Киева несколько раз ударили журналиста Александра Мангуша в ногу и область почек, а журналиста Владимира Самарского – в спину. Также под ноги журналистам бросали петарды и провоцировали массовое избиение работников СМИ.

"Национальный союз журналистов Украины" осуждает разделение журналистов на "правильных" и "неправильных". В НСЖУ убеждены, что если у граждан есть претензии к материалам определенных медиа, то такие вопросы нужно решать в правовом поле, а не нападать, угрожать, оскорблять и травить журналистов", – заявили в организации.

Также Томиленко заявил, что правоохранители должны прилагать надлежащие усилия для борьбы с препятствованием журналистской деятельности, а агрессия и травля работников СМИ должны наказываться.

"Национальный союз журналистов Украины" призывает коллег, независимо от СМИ, в которых они работают, и от политических взглядов владельцев этих СМИ, однозначно осуждать любые проявления препятствование журналистской деятельности и не поощрять разделение журналистов на "правильных" и "неправильных", – подчеркнули в НСЖУ.

Кроме того, Томиленко напомнил, что информационное агентство "Шарий.нет" зарегистрировано Министерством юстиции Украины. А журналистский статус корреспондентов "Шарий.нет" подтвержден редакционными удостоверениями официально зарегистрированного украинского информагентства.

"Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов" и "угроза или насилие в отношении журналиста" являются уголовными преступлениями, за которые предусмотрено лишение свободы", – подытожил Томиленко.

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