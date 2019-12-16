На Tesla, Apple і Microsoft подали в суд і звинувачують у загибелі дітей в шахтах Конго

Правозахисна організація IRAdvocates подала в суд на Apple, Tesla, Dell, Microsoft і Alphabet (материнська компанія Google) від імені 14 сімей загиблих і скалічених дітей Демократичної Республіки Конго. Організація вказує, що діти постраждали, здобуваючи в шахтах кобальт(хімічний елемент), який компанії закуповують для виробництва літій-іонних акумуляторів, передає "Thebabel".

Позов надійшов до суду Вашингтона. У ньому йдеться про п'яти смертях і серйозних травмах які діти отримали в шахтах британського трейдера Glencore. Трейдер продає метал іншому трейдеру Umicore, а він вже продає його технологічним компаніям.

Правозахисники в позові стверджують, що компанії знали про незаконне дитячу працю в шахтах Конго і маючи "повноваження і ресурси2, щоб контролювати ланцюжок поставок, не робили цього. У смерті і увечии дітей звинувачують бездіяльність корпорацій.

Сім'ї вимагають створити спеціальний фонд для оплати лікування та подальшого медичного нагляду за постраждалими в шахтах, а також відшкодування моральної шкоди. Суми компенсацій визначить суд.

Як пише The Guardian, в Glencore заперечують використання дитячої праці на важких роботах. За даними Amnesty International, в кобальтових шахтах працюють діти від семи років. ДР Конго видобуває 60% всього кобальту в світі.

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