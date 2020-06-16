Зеленський не поїде на суд у Хмельницький щодо порушення ним карантину

Володимир Зеленський п'є каву в ресторані Хмельницького під час карантину. Фото: facebook ОПУ

Володимир Зеленський п'є каву в ресторані Хмельницького під час карантину. Фото: facebook ОПУ

Президент Володимир Зеленський не поїде на судове засідання з розгляду адміністративного протоколу про порушення карантину в Хмельницькому.

Про це Українським Новинам повідомили в Офісі Президента.

"Буде представник", — сказав співрозмовник.

Суд відбудеться 19 червня.

При цьому відносно голови Офісу Президента, його заступника, судові засідання ще не призначені.

Суд розглядатиме адмінпротоколи щодо кожного окремо.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленському закидають адмінправопорушення за ст. 44-3 Кодексу про адміністративні правопорушення.

Йому загрожує штраф від 2 до 10 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 34 тис. гривень до 170 тис. гривень.

3 червня Зеленський випив кави в ресторані в Хмельницькому, сидячи за одним столом з ще 5 особами. Тоді глава держави заявив, що готовий сплатити штраф, якщо щось порушив.

Також заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заступився за Зеленського. Він був у кафе разом з Президентом, і заявив, що відвідування не було порушенням карантинних обмежень, а було інспекцією готовності ресторанів до їх пом'якшення.