Зеленський звільнив радника Демченка — тепер він став першим заступником секретаря РНБО

Президент Володимир Зеленський звільнив Руслана Демченка з посади свого радника і призначив його першим заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

Про це сказано в указах № 227 і 228 від 16 червня, передають Українські Новини.

Демченко був радником Зеленського з 23 липня 2019 року.

До цього, з вересня 2014 року, він був радником попереднього Президента Петра Порошенка.

Секретарем РНБО є Олексій Данілов.

У нього є перший заступник Михайло Коваль та три заступники: Сергій Кривонос, Сергій Демедюк та Олексій Соловйов.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Верховна Рада внесла зміни до державного бюджету на 2020 рік, згідно з яким з квітня і до завершення карантину зарплата посадових осіб бюджетних установ нараховується у розмірі не більш ніж 10 мінімальних зарплат – 47 230 гривень.

Зарплата Данілова у зв'язку з цими змінами скоротилася майже в два рази, оскільки раніше становила в середньому 90,4 тис. гривень.