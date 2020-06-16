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16 червня 2020, вівторок, 15:24 9
Силові структури 2020-06-16T16:30:02+03:00
Українські Новини
Зеленський звільнив радника Демченка — тепер він став першим заступником секретаря РНБО

Зеленський звільнив радника Демченка — тепер він став першим заступником секретаря РНБО

Ольга Фандорина
Президент України, РНБО, Володимир Зеленський, Кадрові призначення, Руслан Демченко
РНБО. Фото: Facebook/РНБО
РНБО. Фото: Facebook/РНБО

Президент Володимир Зеленський звільнив Руслана Демченка з посади свого радника і призначив його першим заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

Про це сказано в указах № 227 і 228 від 16 червня, передають Українські Новини.

Демченко був радником Зеленського з 23 липня 2019 року.

До цього, з вересня 2014 року, він був радником попереднього Президента Петра Порошенка.

Секретарем РНБО є Олексій Данілов.

У нього є перший заступник Михайло Коваль та три заступники: Сергій Кривонос, Сергій Демедюк та Олексій Соловйов.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Верховна Рада внесла зміни до державного бюджету на 2020 рік, згідно з яким з квітня і до завершення карантину зарплата посадових осіб бюджетних установ нараховується у розмірі не більш ніж 10 мінімальних зарплат – 47 230 гривень.

Зарплата Данілова у зв'язку з цими змінами скоротилася майже в два рази, оскільки раніше становила в середньому 90,4 тис. гривень.

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