У Раду внесли законопроєкт про реструктуризацію боргів за комуналку

У Верховній Раді зареєстрований законопроєкт, що передбачає реструктуризацію заборгованості населення за житлово-комунальні послуги, у той час, як під час карантину українці скоротили борги за комуналку.

Про це в ході пресконференції повідомила заступник міністра розвитку громад і територій Наталія Хоцянівська, передають Українські Новини.

"Цей законопроєкт передбачає реструктуризацію боргів населення, починаючи з 1 жовтня", - сказала вона.

За словами Хоцянівської, пропонується встановити термін реструктуризації 5 років.

При цьому буде обмежена можливість реструктуризації для тих споживачів, які здійснюють поїздки на відпочинок за кордон або користуються власним транспортом.

Також у документі є норма про звільнення від судового збору учасників процесу про стягнення заборгованості за комунальні послуги, що зніме перешкоди для стягнення такої заборгованості в судовому порядку.

Згідно з дослідженням Міністерства розвитку громад і територій, заборгованість за комунальні послуги формують переважно споживачі, які не мають права на отримання субсидії.

Як повідомляли "Українські Новини", у квітні 2020 року борг населення за спожиті житлово-комунальні послуги зменшився на 4,3%, або на 2 824,7 млн гривень, до 63 125 млн гривень у порівнянні з березнем, також кияни перейшли на онлайн-платежі.

11 депутатів пропонують Верховній Раді дозволити реструктуризацію боргів за спожитий газ, які накопичились станом на 1 травня 2020 року, підприємствам, які постачають тепло та генерують його.

Також у квітні кияни майже погасили борги за комуналку і перейшли на онлайн-платежі.