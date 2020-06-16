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16 червня 2020, вівторок, 07:19 5
Суспільство 2020-06-16T08:30:02+03:00
Українські Новини
Автомобілі з Одеси можна буде перевезти на потягу

Автомобілі з Одеси можна буде перевезти на потягу

Елизавета Кесельман
Укрзалізниця, Київ, Одеса, Автомобілевоз
Укрзалізниця. Фото: Facebook/Укрзалізниця
Укрзалізниця. Фото: Facebook/Укрзалізниця

"Укразалізниця" розповіла про запуск продажу квитків ще на чотири поїзди далекого прямування "Запоріжжя - Ужгород", "Харків - Івано-Франківськ", "Харків - Ужгород" і "Київ - Херсон". Також у відомстві заявили про те, що прикріплять спеціальний вагон-автомобілевоз до складу потяга №106/105 "Одеса-Київ". Про це зазначається в повідомленні пресслужби "Укрзалізниці" в Telegram-каналі.

"Для пасажирів, які хочуть перевезти автомобіль із Одеси, буде надано вагон-автомобілевоз. Така можливість з'явиться з 18 червня, коли до складу поїзда №106 / 105 Одеса - Київ буде включений спеціальний вагон", – йдеться в повідомленні.

Як будуть ходити поїзди. Інфографіка Як будуть ходити поїзди. Інфографіка "Укрзалізниця"

В пресслужбі відомства також нагадали, що всі поїзди проходять посилену дезінфекційну обробку до і після рейсу. Також посилено обробку постільної білизни під час прання. У кожному вагоні встановлено санитайзер, яким можуть користуватися пасажири.

Як повідомляли Українські Новини, з 13 червня "Укрзалізниця" відновила роботу поїздів у Вінницьку область.

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