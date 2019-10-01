В Іспанії вперше в історії засудили до довічного ув'язнення жінку

Перший раз в історії іспанського правосуддя жінці винесли вирок у вигляді довічного ув'язнення. Про це повідомляє El Pais.

Ганні Хулії Кесаде, 45-річної иммигрантке з Домініканської Республіки винесли вирок у вигляді постійного перебування у в'язниці з правом перегляду в якості покарання за вбивство восьмирічного хлопчика.

Як виявилося, школяр був сином її коханця. Він зник безвісти наприкінці лютого минулого року. Пошуки дитини тривали два тижні, до тих пір, поки поліцейські не знайшли його тіло в багажнику автомобіля жінки.

Адвокати Кесада стверджували в суді, що їх підзахисна перебувала під дією медпрепаратів, але присяжні відхилили цей довід. Вони визнали обтяжуючою обставиною, що вбивця скористалась довірою дитини, який її добре знав.

Вона зізналася у вбивстві і розповіла, що спочатку поховала малюка на власній ділянці, і, щоб приховати докази, планувала вивезти його подалі. Зараз жінка повинна виплатити батькам хлопчика по 250 тисяч євро і ще 200 тисяч компенсувати на проведення пошукових робіт.

Як повідомляли Українські Новини, двом жінкам-пограничницам загрожує термін за вбивство новонародженої. Раніше вбивця водія BlaBlaCar засуджений до довічного ув'язнення. Також ЄСПЛ повідомив, що Україна повинна переглянути довічні вироки.