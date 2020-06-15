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  • Учасниця марафону в Одесі, яку шукали 8 годин, померла від інсульту в лікарні
15 червня 2020, понеділок, 10:55 36
Події 2020-06-15T14:15:03+03:00
Українські Новини
Учасниця марафону в Одесі, яку шукали 8 годин, померла від інсульту в лікарні

Учасниця марафону в Одесі, яку шукали 8 годин, померла від інсульту в лікарні

Ольга Фандорина
Смерть, Марафон, Інсульт, спека, тепловий удар
Катерина Катющева. Фото: facebook.com/hardsokolov
Катерина Катющева. Фото: facebook.com/hardsokolov

Одна з учасниць ультрамарафону в Одеській області, Катерина Катющева, зникла 14 червня. Після восьмигодинного пошуку, з'ясувалося, що через тепловий удар вона втратила свідомість і померла в лікарні від інсульту.

Про це повідомив в Facebook прессекретар Одеської облдержадміністрації Денис Соколов.

Її шукали близько восьми годин і пошуки закінчилися після того, як правоохоронці підключили фахівців кримінального блоку. Спортсменка спочатку отримала тепловий удар і померла в лікарні від інсульту.

"Друзі, на жаль, 10 хвилин тому Катя пішла з життя. Інсульт. Лікарі обласної лікарні зробили все, що могли. Ви самі розумієте, що таке вісім годин без свідомості в пустелі при температурі 40 градусів", - написав він.

Інцидент стався на території Куяльницького лиману в суботу ввечері. З'ясувалося, що жінка спочатку отримала тепловий удар і втратила свідомість, а потім, коли стемніло, - переохолодження.

Як повідомляли Українські Новини, через літню спеку в Україні побито нові температурні рекорди на 10 червня.

Раніше лікарі розповіли правила для того, щоб вберегтися від зневоднення та перенести спеку, включно з порадами харчування.

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