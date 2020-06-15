Ціна на електроенергію в Україні вища, ніж в Європі

Середньозважена добова ціна електроенергії на ринку "на добу вперед" (РСВ) в об'єднаній енергосистемі (ОЕС) України станом на 15 червня збільшилася на 35,2%, або на 355,66 гривень/МВт-год до 1 364,81 гривні/МВт-год порівняно з 8 червня.

Про це свідчать дані державного підприємства "Оператор ринку", передають Українські Новини.

За аналогічний період середньозважена ціна електроенергії на РСВ в межах "Бурштинського енергоострова" скоротилася на 0,8%, або на 13,08 гривні/МВт-год до 1 621,56 гривні/МВт-год.

Якщо порівнювати з цінами на європейській энергобирже Nord Pool, ціна в ОЕС України (45,17 євро/МВт-год) перевищує ціни в Норвегії (2,21 євро/ МВт-год) у 20,4 раза, у Швеції (15,87 євро/ МВт-год.) - у 2,8 рази, у Франції, Німеччині, Австрії та Данії (31,05 євро/ МВт-год) - на 45,4%.

Також на угорській біржі HUPX за аналогічний період середньозважена вартість електроенергії збільшилася на 0,4%, або на 0,15 євро/МВт-год до 36,12 євро/МВт-год (1 091,25 гривень/Мвт-год згідно з курсом НБУ на 9 червня).

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін домовився з інвесторами в "зелену" енергетику про зниження тарифу.

Служба безпеки України просила Верховну Раду впровадити модель проведення "зелених аукціонів" для недопущення дисбалансу в об'єднаній енергосистемі України через велику кількість виробників електроенергії з відновлюваних джерел енергії.