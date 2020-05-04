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04 травня 2020, понеділок, 17:51 17 Документ
Економіка 2020-05-04T18:30:24+03:00
Українські Новини
СБУ просить Раду вирішити проблему неконтрольованого зростання "зеленої" генерації

СБУ просить Раду вирішити проблему неконтрольованого зростання "зеленої" генерації

Григорий Яковенко
СБУ, Верховна Рада, Зелена енергетика, Зелений тариф, Дмитро Разумков, Іван Баканов
Трифонівська СЕС. Фото: 0552.ua
Трифонівська СЕС. Фото: 0552.ua

Служба безпеки України (СБУ) просить Верховну Раду впровадити модель проведення "зелених аукціонів" для недопущення дисбалансу в об'єднаній енергосистемі (ОЕС) України з-за великої кількості виробників електроенергії з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ).

Про це свідчить лист голови СБУ Івана Баканова спікеру парламенту Дмитру Разумкову, копією якого мають Українські Новини.

У СБУ зазначають, що за рік частка відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) збільшилася більш ніж в 2 рази до 3,6% у загальній частці виробництва електроенергії, що призвело до значного збільшення витрат на виплату виробникам за "зеленим тарифом", створивши додаткове фінансове навантаження на ринку електричної енергії.

"За прогнозами Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища, в 2020 році (виробництво електроенергії ВДЕ) складе близько 9 млрд кВт-год електроенергії, а сума виплат виробникам за "зеленим тарифом" складе понад 47 млрд гривень (без ПДВ), з яких 40 млрд гривень для станцій, що введені в експлуатацію до 31 грудня 2019 року, а обсяг додаткової надбавки таким виробникам до ринкової ціни на електроенергію в 2020 році перевищить 30 млрд гривень", - підкреслили в повідомленні.

Також в СБУ додали, що неконтрольований розвиток ВДЕ при відсутності високоманеврених і регулюючих потужностей призведе до дисбалансу об'єднаної енергосистеми (ОЕС) України і створить передумови до виникнення аварійних ситуацій в енергосистемі.

Для вирішення даної проблеми СБУ пропонує: прискорити перехід до "зеленим аукціонів"; надати оператору системи передачі додаткові можливості для забезпечення операційної безпеки ОЕС України в умовах значної частки ВДЕ; заборонити видавати технічні умови для підключення до енергосистеми об'єктів ВДЕ, які перешкоджають видачі потужностей діючими видами генерації.

Як повідомляли Українські Новини, ціна на електроенергію в Україні вище, ніж в європейських країнах.

Також НКРЭКУ збільшила максимальну вартість "зеленої" електроенергії в 3 рази.

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