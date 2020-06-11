Бойовики блокують КПВВ: люди ночують вздовж доріг в сірій зоні та втрачають свідомість

Робота даних пунктів пропуску в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) блокується неконтрольованої стороною в той час, як біля КПВВ "Маріїнка" і "Станиця Луганська" люди займали чергу за кілька годин до відкриття 10 червня.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства внутрішніх справ, передають Українські Новини.

Зазначається, що до початку пропуску десятки людей прибули на КПВВ, щоб перетнути лінію розмежування.

У всіх цих громадян є проблеми соціально-гуманітарного характеру, для вирішення яких необхідно потрапити на тимчасово окуповану територію України.

"За визанчений час роботи з 11:00 до 14:00 прикордонники через КПВВ "Маріїнка" і "Станиця Луганська" пропустили 7 осіб. Однак окупанти заблокували перетин лінії розмежування цим громадянам", - йдеться в повідомленні.

10 червня 4 жінки були пропущені через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Маріїнка" в бік тимчасово окупованого Донецька.

Громадянки мали проблеми соціально-гуманітарного характеру, для вирішення яких їм було вкрай важливо потрапити на тимчасово окуповану територію.

До закінчення часу роботи КПВВ вони на контрольовану територію так і не повернулися.

11 червня троє з цих жінок повернулися назад в КПВВ "Маріїнка".

Вони розповіли прикордонникам, що весь цей час перебували перед блокпостом російських збройних формувань, що ті загородили протитанковими їжаками.

"На прохання жінок пропустити бойовики не реагували. В надії все ж перетнути лінію розмежування жінки перебували там до настання темряви. Не ризикнувши повертатися назад затемна, вони вчора заночували просто неба вздовж дороги перед блокпостом", - йдеться в повідомленні.

За словами трьох жінок, четвертої стало погано і вона не змогла самостійно йти в бік контрольованої території.

"При цьому окупанти спокійно дивляться на страждання жінки, навіть не намагаючись надати їй необхідну медичну допомогу", - зазначає пресслужба.

Зазначено, що прикордонники зі складу Об'єднаних сил залучили представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста для евакуації хворої жінки на контрольовану територію.

Як повідомляли Українські Новини, Державна прикордонна служба заявляла, що пропуск громадян в КПВВ "Станиця Луганська" та "Маріїнка" буде здійснюватися з 11:00 до 14:00 щодня.