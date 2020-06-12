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  • Намагався возз'єднатися з сім'єю. На пункті пропуску "Мар'їнка" помер чоловік
12 червня 2020, пʼятниця, 22:40 8
Події 2020-06-12T23:45:01+03:00
Українські Новини
Намагався возз'єднатися з сім'єю. На пункті пропуску "Мар'їнка" помер чоловік

Намагався возз'єднатися з сім'єю. На пункті пропуску "Мар'їнка" помер чоловік

Кира Молчанова
КПВВ, Пункти пропуску, Станиця Луганська, КПВВ
КПВВ
КПВВ "Маріїнка" . Фото: Моніторингова місія ООН з прав людини

Біля КПВВ в "Мар'їнка", який відкрили з української сторони, помер чоловік 1961 року народження.

Про це Facebook повідомляє пресслужба моніторингової місії ООН з прав людини.

У повідомленні говориться, що чоловік давно намагався пройти через закриття через карантин пункти пропуску і провів кілька місяців у різних закладах охорони здоров'я на території, контрольованій урядом. Чоловік сподівався возз'єднатися зі своєю родиною в Донецьку.

З 10 червня, після того, як Україна відновила роботу КПВВ, чоловік чекав можливості перетнути лінію дотику.

"Увечері 11 червня йому стало погано, і його доставили в лікарню в кареті швидкої допомоги. Незабаром він повернувся до автобусної зупинки у КПВВ з надією потрапити на наступний день на територію, контрольовану самопроголошеної "Донецької народною республікою". Через кілька годин він помер від серцевого нападу", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, які бажають перетнути лінію розмежування і потрапити на тимчасово окуповану територію почали збиратися біля КПВВ у ході їх передбачуваного відкриття близько 6 годин ранку.

Державна прикордонна служба заявляла, що пропуск громадян в КПВВ "Станиця Луганська" та "Мар'їнка" буде здійснюватися з 11:00 до 14:00 щодня.

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