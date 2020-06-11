ВООЗ спростувала власну заяву про те, що коронавірус від безсимптомних носіїв передається рідко

Всесвітня організація охорони здоров'я спростувала власну заяву про те, що коронавірус від безсимптомних носіїв передається рідко, назвавши власні твердження "непорозумінням". Про це заявила глава підрозділу ВООЗ з нових хвороб Марію Ван Керкхове, повідомляє CNBC. Наголошується, що заява, опублікована раніше, викликало суперечки і обурення з боку медиків, а також гнівні коментарі з боку людей, які змушені були перебувати в самоізоляції через страх "підхопити" інфекцію від тих, хто не має ознак хвороби. Ван Керкхове назвала ситуацію "непорозумінням", додавши, що безсимптомна передача вірусу є "дійсно складним питанням", який досі залишає чимало невідомого. "Я не заявляла про політику ВООЗ або про щось подібне. Я просто намагалася сформулювати те, що ми знаємо. Щодо цього я використовувала фразу "дуже рідко", — сказала експерт. Вона зазначила, що не можна констатувати рідкість безсимптомної передачі у всьому світі, адже мається на увазі лише невелика група досліджень. Як повідомляли Українські Новини, раніше в МОЗ попередили про безсимптомні випадки СOVID-19, які підвищують загрозу зараження.