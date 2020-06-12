підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Економіка
  • Аграрії та хіміки розробляють меморандум з контролю цін на міндобрива, - ФРУ
12 червня 2020, пʼятниця, 17:11 6
Економіка 2020-06-12T18:15:02+03:00
Українські Новини
Аграрії та хіміки розробляють меморандум з контролю цін на міндобрива, - ФРУ

Аграрії та хіміки розробляють меморандум з контролю цін на міндобрива, - ФРУ

Елена Литвин
АМКУ, Group DF, Азотні добрива
Гендиректор ФРУ Руслан Іллічов. Фото: Прес-служба
Гендиректор ФРУ Руслан Іллічов. Фото: Прес-служба

Представники аграрної та хімічної галузей почали розробку меморандуму з контрою цін на мінеральні добрива на українському ринку, заявила Федерація роботодавців України.

Про це йдеться в повідомленні ФРУ, передають Українські Новини.

"Відбулася друга зустріч. Меморандум почали розробляти. Він врахує позиції та інтереси обох сторін. Головне - їм буде затверджена загальна методика, яка буде давати індикатив справедливих цін. Причому до процесу будуть залучені державні інститути як гарант правильності цієї методики", - сказано в ньому з посиланням на генерального директора ФРУ Руслана Іллічова.

Президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко, який представляв аграріїв на зустрічі, заявив, що буде визначено, які обсяги квот на імпорт міндобрив не будуть шкодити ситуації на українському ринку і дадуть можливість розвиватися промисловості.

Президент Союзу хіміків України Олексій Голубов зазначив, що без власної хімічної галузі аграрії будуть знаходиться у складній ситуації, при цьому продовольча галузь України не може бути повністю залежною від інших країн.

На думку віцепрезидента Союзу хіміків Ігоря Гольченка, торговельна маржа трейдерів досягає 30%, що означає, що фактично трейдери диктують і хімікам, і аграріям ціну на ринку.

Як повідомляли Українські Новини, Росія намагається зупинити розслідування з азотних добрив й заблокувати введення квот.

Торік підприємства Group DF подали в суд на АМКУ за рішення про примусовий поділ.

Більше новин про: АМКУ Group DF Азотні добрива

Перша леді Олена Зеленська захворіла на коронавірус
Зеленський після зараження його дружини коронавірусом теж здав тест. Він виявився негативним
Новини
З усіх країн ЄС тільки дві не пройшли пік епідемії коронавірусу 18:55
Райони Херсонської області хочуть збільшити з 18 до 3 18:45
Забезпечення судами обвинувальних вироків не входить у завдання голови Верховного суду, — Кузьмін 18:28
Курс гривні на міжбанку знизився перед вихідними 18:18
З 18 районів Сумської області хочуть зробити 5 17:59
більше новин
Норка, звіроферма. Фото: politeka.net
Зоозахисники-радикали влаштують марш на підтримку закону, від якого постраждає український бізнес, - ЗМІ 14:15 Інфографіка
Відкат. Фото: regionews.ua
Голові тернопільської служби автодоріг замість відкату вручили 1%-й кефір, - ЗМІ 09:01 Відео
Вавриш із Ткаченком зведуть житлові будинки на території Одеської кіностудії, - ЗМІ 11:31
Владі соромно зізнатися, що Гончарука звільнили на вимогу олігархів, - Карасьов 12:15
Єрмак ставить свою людину Козлова на заступника голови ДБР, - Лерос 14:15
більше новин
Вакарчук йде з Ради. Другий раз 12:58
Зеленський хотів призначити Богдана генпрокурором, а не головою Офісу Президента 11:16
Кабмін пропонує зменшити майже в чотири рази кількість районів 11:35 Карта
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
Зеленський після зараження його дружини коронавірусом теж здав тест. Він виявився негативним 14:30
У Києві другий день поспіль зростає кількість хворих на коронавірус 09:46
більше новин
Київ знову обмежить роботу ТЦ, ринків і дитсадків при зростанні кількості хворих
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok