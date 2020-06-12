Аграрії та хіміки розробляють меморандум з контролю цін на міндобрива, - ФРУ

Представники аграрної та хімічної галузей почали розробку меморандуму з контрою цін на мінеральні добрива на українському ринку, заявила Федерація роботодавців України.

Про це йдеться в повідомленні ФРУ, передають Українські Новини.

"Відбулася друга зустріч. Меморандум почали розробляти. Він врахує позиції та інтереси обох сторін. Головне - їм буде затверджена загальна методика, яка буде давати індикатив справедливих цін. Причому до процесу будуть залучені державні інститути як гарант правильності цієї методики", - сказано в ньому з посиланням на генерального директора ФРУ Руслана Іллічова.

Президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко, який представляв аграріїв на зустрічі, заявив, що буде визначено, які обсяги квот на імпорт міндобрив не будуть шкодити ситуації на українському ринку і дадуть можливість розвиватися промисловості.

Президент Союзу хіміків України Олексій Голубов зазначив, що без власної хімічної галузі аграрії будуть знаходиться у складній ситуації, при цьому продовольча галузь України не може бути повністю залежною від інших країн.

На думку віцепрезидента Союзу хіміків Ігоря Гольченка, торговельна маржа трейдерів досягає 30%, що означає, що фактично трейдери диктують і хімікам, і аграріям ціну на ринку.

Як повідомляли Українські Новини, Росія намагається зупинити розслідування з азотних добрив й заблокувати введення квот.

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