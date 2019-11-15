Підприємства Group DF подали в суд на АМКУ за рішення про примусовий поділ

ПРАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот", ПАТ "Азот", ПАТ "Рівнеазот" і трейдер добривами "НФ Трейдінг Україна", що входять до групи компаній Group DF, подали позови до Господарського суду міста Києва на Антимонопольний комітет для оскарження рішення про примусовий поділ групи компаній Ostchem частини виробників азотних мінеральних добрив і штраф компанії "НФ Трейдінг Україна".

Про це йдеться в повідомленні Group DF, передають Українські Новини.

"Наші три заводи з виробництва мінеральних добрив і трейдер вже звернулися в Господарський суд міста Києва для того, щоб відстояти свої права", - сказано в ньому з посиланням на адвоката компанії від юрфірми DF LEX Ігоря Ярыну.

Він вважає, що у АМКУ не було підстав для того, щоб зробити висновок про монопольній змові і відповідно стверджувати, що мало місце зловживання монопольним становищем.

На думку Ярини, АМКУ навмисне використовував методику, не застосовується в судах ЄС і в світі, що дозволило спотворити частки виробників на ринку.

Як повідомляли Українські Новини, Group DF вважає дане рішення АМКУ необґрунтованим.

5 вересня Антимонопольний комітет прийняв рішення примусово розділити групу компаній Ostchem частини виробників азотних мінеральних добрив і оштрафував компанію "НФ Трейдінг Україна" на 107 млн гривень.

Group DF готова повністю забезпечити агропідприємства добривами до осінньої посівної кампанії.