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25 травня 2020, понеділок, 10:40 7
Економіка 2020-05-25T11:00:02+03:00
Українські Новини
Квоти на імпорт азотних добрив повинні забезпечити завантаженність українських заводів мінімум на 80%, - Group

Квоти на імпорт азотних добрив повинні забезпечити завантаженність українських заводів мінімум на 80%, - Group DF

Александр Дмитриенко
Group DF, Росія, Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі, Азотні добрива
Азотні добрива. Фото: floweryvale.ru
Азотні добрива. Фото: floweryvale.ru

Диверсифікована міжнародна група компаній Group DF вважає за недоцільне виділення квоти на імпорт азотних добрив із Росії, а також що загальний обсяг квот на імпорт повинен забезпечити завантаженність українських виробників мінімум на 80%.

Про це йдеться в повідомленні компанії з посиланням на слова директора з корпоративних комунікацій Group DF Олега Арестархова, передають Українські Новини.

"Наша позиція дуже чітка: перше, ми вважаємо, що квоти на імпорт азотних добрив мають бути запроваджені в розмірі, який забезпечуватиме завантаження вітчизняних потужностей щонайменше на 80%. Друге, ми вважаємо, що в таких умовах, які зараз склалися, квоту для продукції з Росії виділяти взагалі недоцільно. Ми не знаємо, яке рішення буде виноситися, його ще немає, і зараз ми не можемо оцінити його збалансованість. Дуже сподіваємося на проукраїнську позицію уряду і на те, що російським лобістам не вдасться зірвати справедливе проукраїнська рішення ММКТ" , - сказав він.

Зі слів Арестархова, компанія очікує, що рішення Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства чесно і справедливо збалансує інтереси хімічної та сільськогосподарської галузей.

"Останні 12 років Україна залишається об'єктом сфокусованої стратегії щодо експансії на внутрішній ринок із боку сусідів. Обмежувальні заходи щодо стримування демпінгового імпорту з Росії почали посилюватися з 2014 року, але фактично ці заходи не працювали. Ефект від обмежень імпорту почав показувати відчутний результат лише в 2019 році, в умовах запровадження повного ембарго на російські добрива і в умовах падіння цін на природний газ. Виробники з Росії обходили всі обмеження через імпорт з інших країн. Ситуація вела до повної зупинки і консервації азотних заводів", - зазначив він.

Зі слів Арестархова, саме з цієї причини українські виробники - три заводи Ostchem, "Дніпроазот" за підтримки Одеського припортового заводу - ініціювали спеціальне захисне розслідування проти зростаючого імпорту азотних добрив.

Як повідомляли Українськi Новини, Російські добрива потрапляють на український ринок з третіх країн.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства має намір ініціювати запровадження квот на імпорт мінеральних добрив.

21 серпня 2019 Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (ММКТ) почала два спеціальні розслідування щодо імпорту в Україну деяких азотних добрив, зокрема нітрату амонію і вапняково-аміачної селітри, карбаміду і карбамідо-аміачної суміші, незалежно від країни походження та експорту; добрив мінеральних зі вмістом азоту і фосфору і добрив мінеральних зі вмістом азоту, фосфору, калію, що класифікуються за кодом УКТЗЕД 3105, незалежно від країни походження та експорту.

Ініціаторами справи виступили компанії "Дніпроазот", "Рівнеазот", "Черкаський "Азот" і "Сєвєродонецький Азот".

Термін завершення розслідування - 25 травня 2020 року.

При цьому вітчизняні виробники міндобрив зазначають, що наразі всі консультації проведено, позиції сторін публічно озвучено, узгоджено і обговорено, розслідування закінчено, проте, з'явилися спроби перенести засідання комісії для нібито додаткового обговорення і консультацій.

Group DF - диверсифікована міжнародна група компаній, бізнес якої представлено в 11 країнах Європи та Азії.

Основні напрямки діяльності групи - азотний, титановий і газовий бізнеси.

Засновник і власник Group DF - бізнесмен Дмитро Фірташ.

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