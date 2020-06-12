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12 червня 2020, пʼятниця, 14:52 10
Судова влада 2020-06-12T16:45:04+03:00
Українські Новини
Верховний Суд відмовився відновити Трубу на посаді директора ДБР

Верховний Суд відмовився відновити Трубу на посаді директора ДБР

Елизавета Драбкина
Роман Труба, Верховний суд, ДБР
Роман Труба. Фото: Дзеркало тижня
Роман Труба. Фото: Дзеркало тижня

Верховний Суд відмовився визнати протиправним указ Президента Володимира Зеленського та відновити Романа Трубу на посаді директора Державного бюро розслідувань.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби суду, передають Українські Новини.

"Верховний Суд відмовив у задоволенні позовних вимог Роману Трубі, який просив визнати протиправним і нечинним Указ Президента України від 27 грудня 2019 № 960/2019 про його звільнення з посади директора Державного бюро розслідувань", - сказано в ньому.

Таке рішення сьогодні, 12 червня, ухвалила колегія суддів Касаційного адміністративного суду, розглянувши в судовому засіданні справу за позовом Труби Зеленського, третя особа - ДБР.

Як повідомляли Українські Новини, у лютому Труба просив суд поновити його на посаді директора ДБР.

Раніше Суд відмовився розглядати позов Труби до президента Володимира Зеленського про відновлення його на посаді.

Зеленський звільнив Трубу з посади директора ДБР і призначив тимчасово виконуючим обов'язки директора депутата Верховної Ради ("Слуга народу") Ірину Венедіктову, яка на сьогодні є генеральним проурором.

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