Верховний Суд відмовився відновити Трубу на посаді директора ДБР

Верховний Суд відмовився визнати протиправним указ Президента Володимира Зеленського та відновити Романа Трубу на посаді директора Державного бюро розслідувань.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби суду, передають Українські Новини.

"Верховний Суд відмовив у задоволенні позовних вимог Роману Трубі, який просив визнати протиправним і нечинним Указ Президента України від 27 грудня 2019 № 960/2019 про його звільнення з посади директора Державного бюро розслідувань", - сказано в ньому.

Таке рішення сьогодні, 12 червня, ухвалила колегія суддів Касаційного адміністративного суду, розглянувши в судовому засіданні справу за позовом Труби Зеленського, третя особа - ДБР.

Як повідомляли Українські Новини, у лютому Труба просив суд поновити його на посаді директора ДБР.

Раніше Суд відмовився розглядати позов Труби до президента Володимира Зеленського про відновлення його на посаді.

Зеленський звільнив Трубу з посади директора ДБР і призначив тимчасово виконуючим обов'язки директора депутата Верховної Ради ("Слуга народу") Ірину Венедіктову, яка на сьогодні є генеральним проурором.