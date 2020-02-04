Суд відмовив Трубі в передачі його позовів Зеленському та ДБР про відновлення посади

Верховний Суд відмовився розглядати позов колишнього директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Роман Труби до Президента Володимира Зеленського про відновлення його на посаді. Про це йдеться в рішенні суду від 30 січня, передають Українські Новини.

Згідно йому, Труба об'єднав кілька вимог до ДБР та Зеленському в одну, які потрібно розглядати по правилам різної підсудності, а саме і Верховному суду та Окружному адміністративному суду Києва.

Верховний Суд вирішив повернути заяву Трубі через відсутність законних підстав для поділу вимог в окремі виробництва.

У своєму позові Труба просив визнати незаконним указ Зеленського про звільнення його з посади і відновлення.

Також у рішенні зазначається, що повернення позовної заяви не позбавляє права позивача повторного звернення до адміністративного суду в порядку, встановленому законом.

Постанова може бути оскаржена у Великій Палаті Верховного Суду протягом 15 днів.

Як повідомляли Українські Новини, колишній Президент Петро Порошенко передав Національному антикорупційному бюро флеш-накопичувач з записами розмов з можливою участю Романа Труби.

Раніше Труба заявив, що голос на "прослушці" визначила компанія за замовленням Петра Порошенка.