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04 лютого 2020, вівторок, 15:48 6
Судова влада 2020-02-04T16:45:02+02:00
Українські Новини
Суд відмовив Трубі в передачі його позовів Зеленському та ДБР про відновлення посади

Суд відмовив Трубі в передачі його позовів Зеленському та ДБР про відновлення посади

Елизавета Кесельман
ДБР, Держбюро розслідувань, Позов, Суд, Роман Труба
Роман Труба. Фото: Дзеркало тижня
Роман Труба. Фото: Дзеркало тижня

Верховний Суд відмовився розглядати позов колишнього директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Роман Труби до Президента Володимира Зеленського про відновлення його на посаді. Про це йдеться в рішенні суду від 30 січня, передають Українські Новини.

Згідно йому, Труба об'єднав кілька вимог до ДБР та Зеленському в одну, які потрібно розглядати по правилам різної підсудності, а саме і Верховному суду та Окружному адміністративному суду Києва.

Верховний Суд вирішив повернути заяву Трубі через відсутність законних підстав для поділу вимог в окремі виробництва.

У своєму позові Труба просив визнати незаконним указ Зеленського про звільнення його з посади і відновлення.

Також у рішенні зазначається, що повернення позовної заяви не позбавляє права позивача повторного звернення до адміністративного суду в порядку, встановленому законом.

Постанова може бути оскаржена у Великій Палаті Верховного Суду протягом 15 днів.

Як повідомляли Українські Новини, колишній Президент Петро Порошенко передав Національному антикорупційному бюро флеш-накопичувач з записами розмов з можливою участю Романа Труби.

Раніше Труба заявив, що голос на "прослушці" визначила компанія за замовленням Петра Порошенка.

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