Україна не змінюватиме закон про освіту на вимогу Угорщини, — Кулеба

Після візиту в Угорщину міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевняє, що Україна не вноситиме до закону про освіту жодних інших змін, крім рекомендованих Європейською комісією "За демократію через право" ("Венеціанська комісія"), в догоду Угорщини.

Про це він повідомив у ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1", передають Українські Новини.

"У наших силах врегулювати проблему. Наші угорські колеги стверджували, що Україна не виконує рекомендації "Венеціанської комісії" до закону про освіту. Ми ці рекомендації виконали. Хочу зараз озвучити червону лінію для всіх, хто переймається долею закону про освіту: Україна не буде вносити жодних додаткових змін, крім тих, які обумовлені рішенням "Венеціанської комісії", щоб піти на якісь компроміси з Угорщиною", — сказав він.

Міністр додав, що Україна і Угорщина можуть знайти порозуміння щодо імплементації закону, але Україна відкидає будь-які вимоги Угорщини щодо додаткових змін до закону.

"Принципи, закладені в законі про освіту, ми не будемо змінювати на догоду комусь", — заявив він.

Кулеба також запевнив, що під час візиту в Угорщину він не вів жодних таємних переговорів.

З його слів, завданням візиту була нормалізація відносин з Угорщиною без перетину "червоних ліній" для України, розблокування засідань комісії "Україна - НАТО" на найвищому рівні, раніше заблокованих Угорщиною, і досягнення домовленості про спільні інвестиційні та інфраструктурні проекти на території Закарпатської області.

"Жодні спеціальні таємні завдання переді мною не стояло. Жодних таємних домовленостей ми не досягли. Ми підписали угоду про кредит на будівництво дороги. Ми домовилися, що між моїм візитом і можливим візитом у липні прем'єр-міністра Угорщини в Київ ми проведемо засідання трьох міжурядових комісій, в рамках яких спробуємо врегулювати протиріччя. Я передав проект меморандуму, який ми плануємо підписати під час цього візиту", — повідомив він.

Зокрема, Кулеба запевнив, що не обговорював під час візиту питання Берегівського району.

"В жодному з цих пунктів існування Берегівського району не було предметом домовленостей. Берегівський район давно і щасливо існує в складі України і буде існувати в складі України. Питання про якусь національної автономії зараз немає в порядку денному, і я не бачу, як воно може там з'явитися", — зазначив міністр.

Як повідомляли Українські Новини, Кулеба і міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто домовилися, що в червні збереться спільна міжурядова комісія для того, щоб розробити взаємовигідне для обох сторін вирішення конфлікту на ґрунті мови освіти національної меншини.

Раніше повідомлялося про те, чому погіршилися угорсько-українські відносини.