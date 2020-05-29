Голова МЗС Угорщини розказав, яке рішення знайшов з Україною щодо мови освіти на Закарпатті

На зустрічі в Будапешті міністри закордонних справ України та Угорщини Дмитро Кулеба і Петер Сійярто домовилися, що в червні збереться спільна міжурядова комісія для того, щоби розробити взаємовигідне для обох сторін вирішення конфлікту на ґрунті мови освіти національної меншини - угорців Закарпаття.

Про це на спільному брифінгу з Кулебою в Будапешті повідомив журналістам Сійярто, передають Українські Новини.

"Питання освіти та використання мови угорською меншиною - значне у відносинах наших країн, і спірне. Ми по-різному до нього ставимося. Як на попередній нашій зустрічі, так і сьогодні очевидно, що ми всі хочемо вирішити це питання. Коли все буде в порядку, ми не будемо більше блокувати все, що пов'язано з НАТО. Поки ми не досягли цього етапу", - сказав він.

Водночас Сійярто повідомив, що Угорщина погодилася з пропозицією України шукати взаємовигідне рішення в рамках спеціальної міжурядової комісії.

"Сьогодні ми отримали пропозицію підписати проект рішення - спільну декларацію, в якій накреслені шляхи майбутньої співпраці. В ній є пункти, які стосуються освіти. Ми домовилися про те, що в червні всі наші міжурядові комісії працюватимуть - економічна, щодо захисту нацменшин та з питань освіти. Ці три спільні комісії, відповідно до пропозиції міністра закордонних справ України, повинні будуть говорити і розробити ті рішення, які зможуть прийняти угорці Закарпаття, і щоб це задовольняло вимоги, важливі для українського уряду", - розповів він.

Сійярто додав, що Угорщина не хоче підтримувати блокування комісій "Україна - НАТО" та розраховує на досягнення домовленості з Україною, щоби припинити його.

"Наша мета - досягти домовленості, і, сподіваюся, ми її досягнемо. А до тих пір ми шукаємо можливості спільної історії успіху", - сказав він.

Зокрема, на зустрічі міністри підписали міжурядовий протокол про надання Угорщиною кредиту Україні на умовах пов'язаної допомоги та меморандум про взаєморозуміння між Державним агентством з енергоефективності України та Міністерством технологій Угорщини.

"Україна планує великі інвестиції в Закарпатті, і ми з величезним задоволенням приєднаємося. Ми хочемо швидше відкрити новий пункт пропуску. Ми готові побудувати ще один і знаємо, що потребує відновлення міст. Якщо ці інфраструктурні інвестиції ми втілимо разом, то це буде великий крок до того, щоби Закарпаття стало спільною історією успіху в наших двосторонніх відносинах", - сказав Сійярто.

Він висловив подяку Кулебі за те, що його перший закордонний візит відбувся саме до Угорщини, тим паче - в умовах закритого авіасполучення через карантинні обмеження у зв'язку з пандемією коронавірусу.

"Ми вважаємо, що це дуже важливий крок для майбутнього відносин між Україною та Угорщиною... Дуже важливо тримати відкритими всі канали діалогу. Ми хочемо закрити всі дискусії, пов'язані з законом про освіту і мовою, та хочемо досягти такого рішення, яке буде прийнятним і для угорців Закарапаття. Тому я сподіваюся, що ми все це забудемо, воно піде в минуле, і що сьогоднішня зустріч надала нам для цього можливості", - резюмував він.

Як повідомляли Українськi Новини, Кулеба та Сійярто мали домовитися про візит прем'єра Угорщини Віктора Орабана до Зеленського в Київ.

Ми нагадували, чим важливий цей візит і чому погіршилися угорсько-українські відносини.