підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
12 червня 2020, пʼятниця, 10:41 15
Судова влада 2020-06-12T11:30:31+03:00
Українські Новини
Обшуки ДБР у будинку Омеляна пов'язані зі справою про вбивство журналіста Сергієнка у 2014

Обшуки ДБР у будинку Омеляна пов'язані зі справою про вбивство журналіста Сергієнка у 2014

Елена Новикова
Володимир Омелян, василь сергієнко, Обшук, ДБР
ДБР. Фото: прес-служба
ДБР. Фото: прес-служба

Обшуки Держбюро розслідувань в будинку, який орендує колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян, пов'язані зі справою про викрадення та вбивство у 2014 році журналіста Василя Сергієнка.

Про це Українським Новинам повідомили в ДБР.

"Обшуки проведені під час досудового розслідування кримінального провадження за фактом викрадення 4 квітня 2014 року в Корсунь-Шевченківському та умисного вбивства журналіста Василя Сергієнка за місцем проживання одного із народних депутатів минулих скликань, члена Партії регіонів", — сказав представник відомства.

Він не уточнив, про якого екс-депутата Ради йде мова.

За даними ЗМІ, раніше будинок належав колишньому депутату Верховної Ради Геннадію Бобову.

Як повідомляли Українські Новини, тіло журналіста Василя Сергієнка знайшли в лісі в Черкаській області зі слідами тортур у 2014 році.

Раніше кримінальне провадження за обвинуваченням Володимира Омеляна в незаконному збагаченні було закрито.

Більше новин про: Володимир Омелян василь сергієнко Обшук ДБР

ДБР прийшло з обшуком до Омеляна...
У Києві закрили клініку, яка продавала новонародже...
НАБУ почало розслідувати можливі зловживання Крикл...
Офіс генпрокурора направив до суду обвинувальний а...
В Україні після дводенного зростання кількість нових хворих на коронавірус трохи впала
Обшуки ДБР у будинку Омеляна пов'язані зі справою про вбивство журналіста Сергієнка у 2014
Новини
Суд зобов'язав НАБУ відкрити справу проти Смілянського за підозрою в отриманні неправомірної вигоди 11:17
Вже майже тисяча клієнтів "Миколаївгаз Збуту" реструктуризували борги за газ 11:08 Прес-реліз
Рубль просів в кінці робочого тижня. Курс російської нацвалюти на 12 червня 10:55
МОЗ дозволило весілля 10:45
Обшуки ДБР у будинку Омеляна пов'язані зі справою про вбивство журналіста Сергієнка у 2014 10:41
більше новин
У Кличка впевнені, що затори в столиці створюють не кияни, і пропонують розв’язувати транспортний колапс державі 19:14
Порошенко заявив, що Венедіктова отримала чітку вказівку від Зеленського щодо його переслідування 18:51
"Екополіс ХТЗ" Ярославського стане платформою для розвитку авіаційних та ракетно-космічних розробок 17:25
Відкат. Фото: regionews.ua
Голові тернопільської служби автодоріг замість відкату вручили 1%-й кефір, - ЗМІ 09:01 Відео
Вавриш із Ткаченком зведуть житлові будинки на території Одеської кіностудії, - ЗМІ 11:31
більше новин
Вакарчук йде з Ради. Другий раз 12:58
Оновлення дорожньої навігації. Фото: a3.kyiv.ua
В Україні з'являться нові дорожні знаки 14:29
Гуртові ціни на овочі падають. Кабачки продавали по гривні за кілограм 14:54
Мелітопольську черешню планують запатентувати уже цього літа 14:23
Зеленський хотів призначити Богдана генпрокурором, а не головою Офісу Президента 11:16
більше новин
Відновити роботу ресторанів у приміщеннях в Києві неможливо, — МОЗ
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok