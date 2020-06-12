Обшуки ДБР у будинку Омеляна пов'язані зі справою про вбивство журналіста Сергієнка у 2014

Обшуки Держбюро розслідувань в будинку, який орендує колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян, пов'язані зі справою про викрадення та вбивство у 2014 році журналіста Василя Сергієнка.

Про це Українським Новинам повідомили в ДБР.

"Обшуки проведені під час досудового розслідування кримінального провадження за фактом викрадення 4 квітня 2014 року в Корсунь-Шевченківському та умисного вбивства журналіста Василя Сергієнка за місцем проживання одного із народних депутатів минулих скликань, члена Партії регіонів", — сказав представник відомства.

Він не уточнив, про якого екс-депутата Ради йде мова.

За даними ЗМІ, раніше будинок належав колишньому депутату Верховної Ради Геннадію Бобову.

Як повідомляли Українські Новини, тіло журналіста Василя Сергієнка знайшли в лісі в Черкаській області зі слідами тортур у 2014 році.

Раніше кримінальне провадження за обвинуваченням Володимира Омеляна в незаконному збагаченні було закрито.