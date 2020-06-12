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12 червня 2020, пʼятниця, 10:20 7
Суспільство 2020-06-12T11:15:01+03:00
Українські Новини
Переяслав, Бориспіль чи Бровари: нові райцентри Лівобережної Київщини

Переяслав, Бориспіль чи Бровари: нові райцентри Лівобережної Київщини

Ольга Фандорина
Київська область, Бориспіль, Київська обласна державна адміністрація, райони
Переяслав. Фото: uatv.ua
Переяслав. Фото: uatv.ua

Київська обласна державна адміністрація розглядає Переяслав, а також Бориспіль або Бровари в якості районних центрів Київської області.

Про це сказано в повідомленні прес-служби Київобладміністрації, передають Українські Новини.

"Сьогодні на розмову були запрошені представники Лівобережної Київщини. На її території планують створити 2 райони. Одним з центрів має стати Переяслав. На статус другого центру претендують Бровари та Бориспіль", — сказано в ньому.

Це питання розглядалося Київобладміністрацією під час наради щодо нового районування і формування адміністративно-територіальних одиниць субрегіонального рівня.

На території лівобережної частини Київської області планується створити 2 райони.

Протокол цієї наради буде передано в профільне міністерство.

Як повідомляли Українські Новини, Біла Церква точно буде райцентром після "перекроювання" Київської області.

Бучу і Бородянку розглядають як райцентр укрупненого Києво-Святошинського району.

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