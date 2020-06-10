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10 червня 2020, середа, 21:38 5
Суспільство 2020-06-10T23:15:02+03:00
Українські Новини
Біла Церква точно буде райцентром після "перекроювання" Київської області - джерело

Біла Церква точно буде райцентром після "перекроювання" Київської області - джерело

Кира Молчанова
Біла Церква, Київська обласна державна адміністрація, Райони Києва, Райцентри Києва
Церква Марії Магдалини у Білій Церкві, Київська область. Фото: Вікіпедія
Церква Марії Магдалини у Білій Церкві, Київська область. Фото: Вікіпедія

У майбутньому районуванні Київської області Біла Церква поки єдина визначена районним центром з 5 або 6 запланованих варіантів.

Про це Українським Новинам повідомило інформаційне джерело в Київській обласній державній адміністрації.

"Поки взагалі не зрозуміло, які точно будуть райцентри ні у випадку з 5, ні з 6, єдине, що зрозуміло - це те, що буде Білоцерківський район", - сказало джерело.

Джерело зазначило, що також обговорюється можливість приєднання Фастова до Білоцерківського району.

Раніше на державному сайті про децентралізацію були опубліковані карти передбачуваних райцентрів у всіх областях, де був відзначений окремий Фастівський район.

Як повідомляли Українські Новини, Київська обласна адміністрація розглядає Бучу і Бородянку як райцентри укрупненого Києво-Святошинського району. У той самий час, на сьогодні в Київській області 26 районів.

11 березня Президент Володимир Зеленський тимчасово поклав обов'язки голови Київської обласної державної адміністрації Василя Володіна, а 27 травня його кандидатура була схвалена Кабміном.

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