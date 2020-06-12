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12 червня 2020, пʼятниця, 08:13 7
Політика 2020-06-12T09:30:02+03:00
Українські Новини
Рейтинг "Слуги народу" за тиждень знову впав

Рейтинг "Слуги народу" за тиждень знову впав

Ольга Фандорина
Соціологічне опитування, Слуга народу, рейтинг партій
Верховна Рада. Фото: Facebook/Слуга народу
Верховна Рада. Фото: Facebook/Слуга народу

28% респондентів, опитаних Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), готові проголосувати за партію "Слуга народу", коли ще минулого тижня проголосували б 29,9% респондентів, опитаних КМІС, 17,7% - за "Опозиційну платформу - За життя", 16,2% — за "Європейську солідарність" і 8% — за "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" на виборах у Верховну Раду.

Про це свідчать результати опитування, представленого на прес-конференції, передають Українські Новини.

Респондентів запитали, яку партію вони підтримали б, якби парламентські вибори проходили зараз (в кінці травня - на початку червня).

Якщо розраховувати відсотки щодо тих, хто голосував би і визначився з вибором (саме такі показали ближче всього до можливих результатами виборів), то бар'єр у 5% подолали б і пройшли в Раду 4 партії: "Слуга народу", "Опозиційна платформа", "Євросолідарність" і "Батьківщина".

Партія "Голос", яка пройшла в нинішнє скликання парламенту, отримала б лише 3,8% голосів.

При цьому партія "Сила і Честь" набрала б 4,7%, "Партія Шарія" — 4,7%, радикальна партія Олега Ляшка — 4,5%.

Ще 2,9% отримала б партія "Громадянська позиція", 2,6% "Українська стратегія Гройсмана", 2,3% — "Свобода", 1,6% — "Опозиційний блок".

Інші партії сумарно отримали б 1,5% і менше.

Опитування проводилося 24 травня - 4 червня серед 4 тис. повнолітніх респондентів на підконтрольній території Україні методом телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера.

Статистична похибка вибірки не перевищує 1,7% для показників близьких до 50%, 1,5% — для показників близьких до 25%, 1% — для показників близьких до 10%, 0,8% — для показників близьких до 5%, 0,4% — для показників близьких до 1%.

Як повідомляли Українські Новини, за результатами опитування КМІС рейтинг Зеленського за тиждень обвалився на 1,7% і становить 40,9%.

Також впав рейтинг партії "Слуга народу".

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