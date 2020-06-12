Астролог назвав три знака зодіаку, яким слід подбати про здоров'я сьогодні

Червень принесе всім знакам зодіаку, як хороші події, так і труднощі. У цю п'ятницю Ракам, Терезам і Водоліям зірки радять звернути увагу на своє здоров'я, інакше є ризик виникнення проблем і поганого самопочуття. Детальніше про те, що чекає представників цих трьох знаків зодіаку на 12 червня, розкажуть Українські Новини.

Рак

Ракам Зірки радять в цей день приділити належну увагу своєму здоров'ю. Слід уникати нервового перенапруження, стресів і частіше відпочивати. Інакше надалі представники цього знака ризикують зіткнутися з нервовим виснаженням і постійною втомою.

Терези

У п'ятницю у Терезів є ймовірність отруїтися і провести день, страждаючи від болю. Зірки радять ретельно стежити за якістю і свіжістю продуктів, які ви їсте, а також по можливості відмовитися від їжі, приготовленої не своїми руками.

Водолій

В п'ятницю слід бути особливо уважними до свого здоров'я тим Водоліям, які часто страждають мігренню. Представникам цього знаку не варто перевантажувати свій організм, оскільки їх самопочуття може різко погіршитися.

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