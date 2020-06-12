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  • Астролог назвав три знака зодіаку, яким слід подбати про здоров'я сьогодні
12 червня 2020, пʼятниця, 05:15 7
Lifestyle 2020-06-12T09:45:04+03:00
Українські Новини
Астролог назвав три знака зодіаку, яким слід подбати про здоров'я сьогодні

Астролог назвав три знака зодіаку, яким слід подбати про здоров'я сьогодні

Елена Новикова
Астрологія, поради астрологів, Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на 12 червня 2020. Фото: pixabay
Гороскоп на 12 червня 2020. Фото: pixabay

Червень принесе всім знакам зодіаку, як хороші події, так і труднощі. У цю п'ятницю Ракам, Терезам і Водоліям зірки радять звернути увагу на своє здоров'я, інакше є ризик виникнення проблем і поганого самопочуття. Детальніше про те, що чекає представників цих трьох знаків зодіаку на 12 червня, розкажуть Українські Новини.

Рак

Ракам Зірки радять в цей день приділити належну увагу своєму здоров'ю. Слід уникати нервового перенапруження, стресів і частіше відпочивати. Інакше надалі представники цього знака ризикують зіткнутися з нервовим виснаженням і постійною втомою.

Терези

У п'ятницю у Терезів є ймовірність отруїтися і провести день, страждаючи від болю. Зірки радять ретельно стежити за якістю і свіжістю продуктів, які ви їсте, а також по можливості відмовитися від їжі, приготовленої не своїми руками.

Водолій

В п'ятницю слід бути особливо уважними до свого здоров'я тим Водоліям, які часто страждають мігренню. Представникам цього знаку не варто перевантажувати свій організм, оскільки їх самопочуття може різко погіршитися.

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