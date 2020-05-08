У квітні кияни майже погасили борги по комуналці і перейшли на онлайн-платежі

Рівень оплати за житлово-комунальні послуги (ЖКГ) в Києві за квітень в порівнянні з попереднім місяцем збільшився на 6 процентних пункту до 86%. Хоча на кінець квітня заборгованість за комунальні послуги становила майже 6 млрд гривень.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"За квітень в столиці рівень оплати за житлово-комунальні послуги склав понад 86%. Це на 6% більше, ніж у березні", - сказав він.

Також Кличко повідомив, що рівень оплати за житлово-комунальні послуги онлайн, за допомогою муніципальних сервісів, виріс на 15%.

Він нагадав, що у березні загальна заборгованість за послуги ЖКГ у Києві досягала 6 млрд гривень.

Кличко зазначив, що комунальне підприємство "Центр комунального сервісу" в період обмежень опрацювало понад 300 тис. онлайн-звернень киян, в число яких входить звірка платежів, передача показань лічильників, постановка на облік.

Як повідомляли "Українські Новини", у березні жителі столиці знизили оплату за житлово-комунальні послуги до 80%.

25% одержувачів субсидій готівкою в Києві не оплатили послуги житлово-комунального господарства у березні.