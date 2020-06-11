Дружина Медведчука Марченко володіє 8,22% акцій телеканалу "1+1" і 8,17% акцій телеканалу "ТЕТ"

Дружина голови політради партії "Опозиційна платформа - За життя", депутата Верховної Ради Віктора Медведчука Оксана Марченко володіє 8,22% акцій телеканалу "1+1" і 8,17% акцій телеканалу "ТЕТ".

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Медведчука на сайті партії, передають Українські Новини.

"Оксана Марченко володіє 8,22% акцій телеканалу "1+1" і 8,17% акцій телеканалу "ТЕТ", - сказано в ньому.

Адвокат Ігор Кириленко, який представляє інтереси Медведчука, повідомив, що товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна компанія "Гармонія", власником якого до березня 2016 року був Медведчук, а в березні 2016 стала Марченко, в січні 2012 року набула за ліцензії Національного банку 100% акцій кіпрської компанії "Бересінтіо Інвестментс Лтд".

У лютому 2012 року компанія "Бересінтіо Інвестментс Лтд" купила у компанії "Інвесіс Інвестментс Лтд" 100% акцій компанії "Ларома Венчуріз Лтд", яка володіла і продовжує володіти сьогоднішній день 33,33% акцій компанії "Болвік Венчуріз Лтд", а компанія "Болвік Венчуріз Лтд" володіє 49,999% акцій компанії "Алстром Бізнес Корп", яка володіє частками телеканалу "1+1" і телеканалу "ТЕТ".

Надалі власником 100% акцій компанії "Ларома Венчуріз Лтд" стала компанія "Селкорівія Венчерс Лтд", яка належить Оксані Марченко.

Як повідомляли Українські Новини, "1+1 медіа" перевіряє інформацію про володіння дружиною голови політради партії "Опозиційна платформа - За життя", депутата Верховної Ради Віктора Медведчука Оксаною Марченко часткою в структурі власності телеканалу "1+1".

Також Оксана Марченко володіє нафтовим бізнесом в Росії.