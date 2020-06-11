Це "радянське" визначення. В Україні можуть замінити "моральну шкоду" на відшкодування шкоди "за біль і жаль"

За ініціативою 14 депутатів Верховної Ради, на розгляд парламенту запропоновано ввести відшкодування шкоди за біль та жаль замість радянського варіанту "моральна шкода", а тим часом Президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд законопроєкт про всеукраїнський референдум. Про це йдеться в зареєстрованому в Раді 5 червня законопроєкті № 3605, передають Українські Новини. Законопроєктом пропонується замінити у захисті цивільних прав та інтересів судів відшкодування за моральну (нематеріальну) шкоду на відповідне формулювання. Також згідно з документом, шкода, заподіяна особі, повинна буде визначатися не як заподіяння моральної шкоди, а як шкода зі біль та жаль. Пропонується внести відповідні зміни щодо відшкодування шкоди в Цивільний кодекс і його процесуальний кодекс, Господарський кодекс і Кодекс законів про працю. У пояснювальній записці зазначається, що зараз використовується "радянське" визначення у сфері відшкодування моральної шкоди, тому авторами законопроєкту пропонується змінити підхід до визначення моральної шкоди з урахуванням законодавства країн Європейського Союзу, де шкода, заподіяна особі, визначається не як заподіяння моральної шкоди, а шкода за біль та жаль. Як повідомляли Українські Новини, захист колишнього Президента України 29 січня подав 14 позовів про відшкодування моральної шкоди Петру Порошенку.