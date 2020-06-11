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  • "Кримінал і помста": хто такий депутат Білан, який закликав зробити атомні бомби проти Росії та Угорщини
11 червня 2020, четвер, 14:01 11
Політика 2020-06-11T16:15:03+03:00
Українські Новини
"Кримінал і помста": хто такий депутат Білан, який закликав зробити атомні бомби проти Росії та Угорщини

"Кримінал і помста": хто такий депутат Білан, який закликав зробити атомні бомби проти Росії та Угорщини

Ольга Фандорина
Депутат, заклики до ворожнечі, Тарас Білан

Депутат Тернопільської міськради від партії Петра Порошенка "Солідарність" Тарас Білан, який на сьогодні є безпартійним, оприлюднив у своєму Facebook звернення до Володимира Зеленського, в якому запропонував підірвати ядерні бомби в Будапешті, Санкт-Петербурзі і Москві, щоб захиститися від нападу Угорщини і Росії", через плани за новим адміністративним поділом, на Закарпатті, де утворюється великий "угорський" район з центром у Берегові.

За офіційною інформацією, Тарас Білан працював виконуючим обов'язки в Тернопільському державному науково - технічному підприємстві "Промінь". Має три автомобілі - Citroen Berlingo, VOLKSWAGEN TRANSPORTER і Москвич 407.Також у накопиченні має 48 тисяч доларів.

Депутат Тернопільської міськради Тарас Білан - досить відома особистість у своїй місцевості. Наприклад, в 2019 році його виключили з фракції "БПП" і місцеві ЗМІ писали про те, що він розгорнув цілу інформаційну кампанію для того, щоб помститися секретарю ради Віктору Шумаде. Повідомлялося, що після його звільнення з заводу "Промінь" результатом його роботи стало відкриття кількох кримінальних справ за махінації з землею, державним майном.

Також повідомлялося, що згідно з офіційними даними на сайті Тернопільської міськради, прийом громадян Тарас Білан веде на кошти допомоги воїнам АТО, однак за інформацією ЗМІ, в будівлі складу активно ведеться будівництво, а про склад допомоги воїнам АТО - нічого не сказано.

 

Також одним з найпомітніших його заяв у міськраді став заклик заборонити фільм "Школа" на "1+1", під час якого депутат виговорився словами "шльонда", "Манала" та іншим сленгом, як передає "Погляд. Тернопіль".

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