"Кримінал і помста": хто такий депутат Білан, який закликав зробити атомні бомби проти Росії та Угорщини

Депутат Тернопільської міськради від партії Петра Порошенка "Солідарність" Тарас Білан, який на сьогодні є безпартійним, оприлюднив у своєму Facebook звернення до Володимира Зеленського, в якому запропонував підірвати ядерні бомби в Будапешті, Санкт-Петербурзі і Москві, щоб захиститися від нападу Угорщини і Росії", через плани за новим адміністративним поділом, на Закарпатті, де утворюється великий "угорський" район з центром у Берегові.

За офіційною інформацією, Тарас Білан працював виконуючим обов'язки в Тернопільському державному науково - технічному підприємстві "Промінь". Має три автомобілі - Citroen Berlingo, VOLKSWAGEN TRANSPORTER і Москвич 407.Також у накопиченні має 48 тисяч доларів.

Депутат Тернопільської міськради Тарас Білан - досить відома особистість у своїй місцевості. Наприклад, в 2019 році його виключили з фракції "БПП" і місцеві ЗМІ писали про те, що він розгорнув цілу інформаційну кампанію для того, щоб помститися секретарю ради Віктору Шумаде. Повідомлялося, що після його звільнення з заводу "Промінь" результатом його роботи стало відкриття кількох кримінальних справ за махінації з землею, державним майном.

Також повідомлялося, що згідно з офіційними даними на сайті Тернопільської міськради, прийом громадян Тарас Білан веде на кошти допомоги воїнам АТО, однак за інформацією ЗМІ, в будівлі складу активно ведеться будівництво, а про склад допомоги воїнам АТО - нічого не сказано.

Також одним з найпомітніших його заяв у міськраді став заклик заборонити фільм "Школа" на "1+1", під час якого депутат виговорився словами "шльонда", "Манала" та іншим сленгом, як передає "Погляд. Тернопіль".