Тернопільський депутат закликає Зеленського виготовити "брудні бомби" і привести їх у бойову готовність Будапе

Виготовити "брудні бомби" та привести їх у бойову готовність у Будапешті, Санкт-Петербурзі та Москві закликає депутат Тернопільскої міськради Тарас Білан (позафракційний).

Про це йдеться в його зверненні до Президента, опублікованому на сторінці депутата в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Депутат висловив стурбованість через появу в ЗМІ інформації про намір уряду створити на території Закарпатської області "угорський" район.

Депутат зазначив, що підписання Будапештського меморандуму про передачу ядерного озброєння було помилкою.

Тому він закликав Президента доручити Національній атомній енергогенерувальній компанії "Енергоатом" створити 100-150 атомних зарядів: так званих "брудних" бомб, як спосіб стримування зовнішнього агресора.

"Створити 50-100 диверсійно-розвідувальних груп з-поміж добровольців і волонтерів "першої хвилі мобілізації". Передати їм створені "брудні бомби" з наказом встановити та привести в бойову готовність біля військових об'єктів міст Будапешт (Угорщина), Санкт-Петербург і Москва (Російська Федерація)", - написав він.

Боєголовки він закликав встановити на ракету і ввести на них координати Угорщини і Росії.

Депутат Білан підкреслив, що Європа "встала на коліна" перед Росією, так що крім українців країну на основі Київської Русі ніхто не побудує.

Як повідомляли Українські Новини, Україна розраховує на візит прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Києва в липні.

Ми нагадували, чим важливий цей візит і чому погіршилися угорсько-українські відносини.