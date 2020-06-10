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10 июня 2020, среда, 22:03 873
Общество 2020-06-10T22:37:59+03:00
Українські Новини
Депутат от Порошенко хочет сделать "грязные атомные бомбы" и привести их в боевую готовность в Будапеште и Мос

Депутат от Порошенко хочет сделать "грязные атомные бомбы" и привести их в боевую готовность в Будапеште и Москве

Кира Молчанова
Тернополь, Венгрия, Депутат, Тернопольская ОГА, грязная бомба
Будапешт.Фото: wikiway.com
Будапешт.Фото: wikiway.com

Депутат Тернопольского горсовета Тарас Билан  призывает Президента Владимира Зеленского изготовить "грязные бомбы" и привести их в боевую готовность в Будапеште, Санкт-Петербурге и Москве.

Об этом говорится в его обращении к Президенту, опубликованном на странице депутата в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Депутат выразил обеспокоенность из-за появления в СМИ информации о намерении правительства создать на территории Закарпатской области "венгерский" район.

Депутат отметил, что подписание Будапештского меморандума о передаче ядерного вооружениябыло ошибкой.

Поэтому он призвал Президента поручить Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" создать 100-150 атомных зарядов так называемых "грязных" бомб, как способ сдерживания внешнего агрессора.

"Создать 50-100 диверсионно-разведовательных групп из числа добровольцев и волонтеров "первой волны мобилизации". Передать им созданные "грязные бомбы" с приказом установить и привести в боевую готовность возле военных объектов городов Будапешт (Венгрия), Санкт-Петербурнг и Москва (Российская Федерация)", - написал он.

Скрин обращения депутата от Блока Порошенко Тараса Билана с предложением создать грязные яредные бомбы

Боеголовки он призвал установить на ракету и ввести на них координаты Венгрии и России.

Депутат Билан подчеркнул, что Европа "встала на колени" перед Россией, так что кроме украинцев страну на основе Киевской Руси никто не построит.

Согласно даным сайта Тернопольского горсовета, депутат  Тарас Билан был выдвинут и избран от Тернопольской городской организации "Блок Петра Порошенко".

Как сообщали Українськi Новини, Украина рассчитывает на визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Киев в июле.

Мы напоминали, чем важен этот визит и почему ухудшились венгерско-украинские отношения.

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