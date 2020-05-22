Суд зобов'язав СБУ відкрити матеріали справи адвокатам вбитого Стерненком одесита, - Портнов

Адвокат і правозахисник Андрій Портнов опублікував чергову замітку про хід розгляду справи за фактом вбивства у 2018 році в Одесі Івана Кузнєцова Сергієм Стерненком. Про це Портнов повідомив на персональній сторінці в соціальній мережі Telegram.

"Шевченківський суд Києва задовольнив сьогодні скаргу наших адвокатів в інтересах загиблого в Одесі Івана Кузнєцова, вбитого підтримуваним фракціями Порошенка і Вакарчука одеським відморозком Стерненком.

Суд встановив, що СБУ протиправно приховувала від наших адвокатів матеріали справи та зобов'язав розкрити їх протягом трьох днів.

Після ознайомлення вивернемо всі фальсифікації у справі і проведемо серію судових процесів, які викривають СБУ і вбивцю. Все буде максимально швидко і публічно.", - резюмував своє повідомлення Портнов.