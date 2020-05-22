підписатися на розсилку
26.6 26.96
28.95 29.6
˟
  • Новини
  • Політика
  • Суд зобов'язав СБУ відкрити матеріали справи адвокатам вбитого Стерненком одесита, - Портнов
22 травня 2020, пʼятниця, 13:15 12
Політика 2020-05-22T15:00:03+03:00
Українські Новини
Суд зобов'язав СБУ відкрити матеріали справи адвокатам вбитого Стерненком одесита, - Портнов

Суд зобов'язав СБУ відкрити матеріали справи адвокатам вбитого Стерненком одесита, - Портнов

Ірина Дорофейчук
СБУ, Суд, Портнов, Розслідування, Стерненко, Кузнєцов
Суд Фото: 5 канал
Суд Фото: 5 канал

Адвокат і правозахисник Андрій Портнов опублікував чергову замітку про хід розгляду справи за фактом вбивства у 2018 році в Одесі Івана Кузнєцова Сергієм Стерненком. Про це Портнов повідомив на персональній сторінці в соціальній мережі Telegram.

"Шевченківський суд Києва задовольнив сьогодні скаргу наших адвокатів в інтересах загиблого в Одесі Івана Кузнєцова, вбитого підтримуваним фракціями Порошенка і Вакарчука одеським відморозком Стерненком.

Суд встановив, що СБУ протиправно приховувала від наших адвокатів матеріали справи та зобов'язав розкрити їх протягом трьох днів.

Після ознайомлення вивернемо всі фальсифікації у справі і проведемо серію судових процесів, які викривають СБУ і вбивцю. Все буде максимально швидко і публічно.", - резюмував своє повідомлення Портнов.

Більше новин про: СБУ Суд Портнов Розслідування Стерненко Кузнєцов

У ЗМІ з'явились подробиці викрадення людини активі...
Функціонери правлячої фракції намагаються оскаржит...
Слідчий СБУ майже тиждень ховається від адвоката з...
Мати Бузини зустрілася з генпрокурором Венедиктово...
Кличко просить Кабмін дозволити Києву запустити наземний транспорт з 23 травня, метро - з 25 травня
У Києві кількість нових випадків коронавірусу почала падати
Новини
Зеленський обклав новим податком зарубіжні стартапи українців 15:15
"Зміцнення позицій вітчизняного виробника – стратегічне питання для України", – "Фармак" 15:02
Імпорт електроенергії з Росії необхідно відновити після кризи, - НКРЭКУ 14:54
У квітні прибуток банків різко збільшилася і склала 9,2 млрд гривень 14:53
Випробування ракети. Фото: Facebook Генеральний штаб ЗСУ
На Чернігівщині випробували ракетний комплекс "Корсар" 14:45
більше новин
Ситник отримував вказівки у справі Приватбанку від екс-посла США в Україні, - політолог 19:05
У Шокіна розраховують на неупереджене розслідування справи проти Байдена, – оприлюднено звернення до Зеленського 17:07 Документ
Кандидатом в мери Києва може стати Тищенко, — політолог 15:23
Контрабанда сигарет досягла 6,6% внаслідок непродуманої економічної і соціальної політики, інспірованої антитютюновим лобі, - ЗМІ 09:59
"Нова пошта" тестує термобокси для ліків, яким потрібний температурний режим 17:11
більше новин
Собаку продають за борги. Фото: setam.net.ua
Мін'юст відібрав у господаря собаку за борги і продає з аукціону 16:38
В Мінсоцполітики заявили, що зростання бідності українцям не загрожує 21:58
Кабмін дозволив ходити по вулицях без маски 11:26 Інфографіка
Київ і ще 11 областей не відповідають показникам для пом'якшення карантину і запуску транспорту, — МОЗ 10:45 Карта
Рада має намір дозволити зламувати квартири через борги за комуналку 18:13
більше новин
Кабмін дозволив ходити по вулицях без маски
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok