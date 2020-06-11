До Стерненка прийшла поліція і поведе його на вручення підозри в СБУ, - ЗМІ

Одеський радикал Сергій Стерненко, який два роки тому вбив людину, заявив, що до нього додому прийшла поліція з постановою суду про примусовий привід в Службу безпеки України для вручення підозри у вбивстві. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook, інформує портал strana.ua. "Ну що ж, друзі, наша чудова влада таки остаточно з‘їхала з глузду! Прийшла до мене додому поліція з ухвалою про примусовий привід в СБУ до слідчого для вручення повідомлення про підозру за самозахист", - написав він. Крім того, Стерненко закликав всіх прийти до будівлі СБУ в Києві, куди він направиться. "О 12:00 сьогодні буду туди йти. Провулок Аскольдів 3А в м. Києві. Буду радий вас всіх там бачити. Але найбільше ваша підтримка буде потрібна в суді. Який буде або вже сьогодні, або завтра", - написав радикал. Нагадаємо, 9 червня Стерненко проігнорував виклик в СБУ і не з'явився у відомство.