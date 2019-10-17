Українцям роздають житло з величезними знижками: хто має право на пільгові квартири

Державна спеціалізована фінансова установа "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" констатує надання допомоги по забезпеченню житлом 442 сім'ям у січні-вересні в той час, як на житло для молодих сімей хочуть виділити 23,4 млн гривень

Про це йдеться в повідомленні установи, передають Українські Новини.

243 сім'ям було надано допомогу в рамках програми пільгового молодіжного кредитування (з них 165 договорів забезпечуються за рахунок місцевих бюджетів, 78 договорів - за рахунок статутного капіталу Фонду сприяння молодіжному будівництву).

Також 113 сімей стали учасниками програми доступного житла, в рамках якої громадянам надається безповоротна допомога у вигляді відшкодування частини вартості житла.

Ще 86 сімей уклали договори з надання пільгових кредитів таким категоріям населення, як учені, педагогічні працівники, працівники бюджетної сфери, учасники бойових дій у зоні АТО (ООС), внутрішньо переміщені особи (з них 84 договору забезпечуються за рахунок місцевих бюджетів).

Раніше Українські Новини писали, як отримати компенсацію від держави за умовами програми "Доступне житло". Тим часом Зеленський заявив, що переселенцям з Донбасу необхідно надати житло.