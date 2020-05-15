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15 травня 2020, пʼятниця, 13:59 14
Президент 2020-05-15T14:30:03+03:00
Українські Новини
Тільки навіщо тягнув? Порошенко похвалив Зеленського за продовження заборони російських соцмереж

Тільки навіщо тягнув? Порошенко похвалив Зеленського за продовження заборони російських соцмереж

Елена Новикова
Вконтакте, Володимир Зеленський, соцмережі, Петро Порошенко, Однокласники, Заборона соцмереж
Петро Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko
Петро Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko

Експрезидент України Петро Порошенко похвалив Володимира Зеленського за продовження санкцій проти російських соцмереж. Однак, на думку Порошенка, відкритим залишається питання чому Офіс Президента зволікав, щоб підписати відповідний указ.

Про це Петро Порошенко написав на своїй сторінці в Facebook.

"Указ Президента продовжити заборону російських соцмереж в Україні, вперше впроваджену моєю командою три роки тому, вважаю правильним. Але дивно, чому тягнули до останнього дня? Що вичікував Офіс Президента і чому зволікав - відкриті питання", - написав він.

Також експрезидент додав, що заборона соцмереж країни-агресора за три роки довела свою ефективність. Він навів дані Інтернет-асоціації України. За цими даними частка українських інтернет-користувачів, які щодня відвідують "ВКонтакте", впала з 54% до 10%. За той же період щоденна частка українських відвідувачів "Однокласники" знизилася з 35% до 10%.

Посаду Петра Порошенка. Скріншот: Facebook/Петро ПорошенкоПосаду Петра Порошенка. Скріншот: Facebook/Петро Порошенко

Як повідомляли Українські Новини, ппро указом колишнього президента Петра Порошенка Україна ввела заборону провайдерам надавати послуги з доступу користувачам мережі Інтернет до ресурсів сервісів "Mail.ru", "Вконтакте", "Однокласники", а також сервісів "Яндекса".

Також термін занкций проти російських соціальних мереж "Mail.ru", "ВКонтакте" і "Однокласники" повинен був закінчитися в травні.

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