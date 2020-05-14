У квітні вклади населення в банках перевищили 600 млрд гривень

Обсяг коштів, які розміщені фізичними особами на рахунках у банках у гривнях та іноземній валюті, за оперативними даними, збільшився на 1% до 607,238 млрд гривень станом на 1 травня, в той час, як в березні населення масово відкривало валютні депозити.

Про це свідчать дані Національного банку, передають Українські Новини.

З початку року вклади населення в банках виросли на 12% з 542,302 млрд гривень.

Гривневі вклади населення в банках у квітні збільшилися на 7% до 351,1 млрд гривень.

При цьому обсяг валютних депозитів населення в гривневому еквіваленті в звітному місяці скоротився на 6,2% до 256,1 млн гривень.

Депозити юридичних осіб (гривневі і валютні) в квітні зменшилися на 1,2% до 517,3 млрд гривень.

За оперативними даними НБУ, середня процентна ставка по гривневих депозитах (середньомісячна) у квітні для юросіб збільшився на 0,1 п. п. до 7,3%, для фізосіб - збільшилася на 0,1 п. п. до 11,8%.

Ставка за валютними депозитами для юросіб склала 1,3%, для населення - 2,2%.

Як повідомляли Українські Новини, Нацбанк почав публиковать дані про операції банків з готівкою.

Також у січні вклади населення в банках перевалили за 560 млрд гривень.