Нацбанк почав публікувати дані про операції банків з готівкою

Після заяви про готовність зробити кредити дешевше, Національний банк почав публікувати дані про обсяги касових оборотів банків та структури доходів і видатків готівкової гривні. Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

"Дані будуть публікуватися щоквартально. Перша статистика описує ситуацію за січень-березень 2020", - йдеться в повідомленні.

Так, обсяг надходжень готівки в каси банків за цей період склав 531,7 млрд гривень.

Повідомляється, обсяг надходжень скоротився майже на 1% порівняно з січнем-березнем 2019 року.

Видачі готівки з кас банків за перші три місяці 2020 року зросли на 3,9% і склали 536,6 млрд гривень.

Найбільше банки видавали готівку: за операціями клієнтів з використанням платіжних карток (75,4% від загального обсягу видатків); для придбання іноземної валюти у клієнтів (7%); для підкріплення операторів поштового зв'язку (5,7%).

В той же час найбільшими джерелами надходжень готівки в банки стали: операції клієнтів з використанням платіжних карток (36,3% від загального обсягу надходжень), торгова виручка (33,3%), виручка від усіх видів послуг (9,6%).

Як повідомляли Українські новини, раніше Національний банк заборонив банкам обмежувати видачу депозитів населенню.