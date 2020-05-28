SpaceX перенесла запуск космічного корабля Crew Dragon на 30 травня: коли дивитися трансляцію

Після невдалої спроби запуску космічного корабля Crew Dragon на Міжнародну космічну станцію через погодні умови, компанія SpaceX Ілона Маска перенесла запуск на 30 травня. Старт почнеться о 22:22 за київським часом, передають Українські Новини.

Наступна спроба запуску пілотованої місії Crew Demo-2 відбудеться 30 травня о 22:22 за київським часом. О 18:00 розпочнеться онлайн-трансляція зворотного відліку. Якщо запуск буде неможливий, його перенесуть на наступний день – 31 травня. Старт о 22:00 за київським часом.

27 травня SpaceX планувала вперше запускати людей в космос. До цього компанія тільки доставляла вантажі. Запуск відбудеться з допомогою ракети Falcon 9, зверху якої буде розташована капсула Crew Dragon з двома астронавтами на борту. Однак, запуск довелося відкласти через погодні умови.

У космос вирушать досвідчені астронавти Дуглас Херлі і Роберт Бенкен. Для них це вже третій політ у кар'єрі. Головна мета місії – доставити астронавтів на борт Міжнародної Космічної Станції, де вони будуть працювати разом з командою станції упродовж періоду від 30 до 119 днів. Crew Dragon з двома астронавтами повинен повернутися на Землю не пізніше, ніж 23 вересня 2020.

Раніше Українські Новини повідомляли, SpaceX планує відправити мільйон людей на Марс з Землі до 2050 року. NASA планує встановити на Місяці найбільший з існуючих радіотелескопів.