підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Економіка
  • Бізнес
  • Київські бублики та пряники поїхали в Сполучене Королівство. "Київхліб" розпочав експорт продукції Великобританію
10 червня 2020, середа, 19:16 6
Бізнес 2020-06-10T20:00:01+03:00
Українські Новини
Київські бублики та пряники поїхали в Сполучене Королівство. "Київхліб" розпочав експорт продукції Великобрита

Київські бублики та пряники поїхали в Сполучене Королівство. "Київхліб" розпочав експорт продукції Великобританію

Кира Молчанова
Київхліб, Бізнес, Експорт, ціни, хліб
Сушіння. Фото: Pixabay
Сушіння. Фото: Pixabay

У той час, як Україна збільшила експорт аграрної продукції, найбільший виробник хліба та хлібобулочних виробів компанія "Київхліб" (Київ) також розпочав вивіз своєї продукції у Великобританію.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

"Перша партія об'ємом 4 тонни була відправлена в Сполучене Королівство на минулому тижні", - сказано в ньому.

Керівник експортного управління компанії Олександр Микитенко зазначив, що були експортовані бублики, соломка, пряники, печиво і кренделі декількох видів.

Компанія планує наростити експорт у цю країну на 25% і вийти на обсяги постачання в середньому 10-15 тонн щомісяця до кінця 2020 року.

Також Микитенко заявив, що до 2021 року "Київхліб" має намір відкрити ще 5 нових напрямків експорту.

На цей час компанія експортує продукцію в більш, ніж 28 країн, переважно в Європі, а також в Азії та Північній Америці.

Загальний обсяг експортних постачань продукції тривалого зберігання складає близько 1 500 тонн на рік.

Щодня "Київхліб" виготовляє до 400 тонн хліба та 10 тонн хлібобулочних виробів на 9 виробничих майданчиках в Києві та області.

Асортимент продукції налічує понад 250 найменувань.

17,2% акцій ПАТ "Київхліб" належить ВАТ "Хліб Києва" (Київ), 19,93% - Green Cliff Asset Management Ltd, 19,99% - Amo Capital Partners Ltd (обидві - Великобританія).

Кінцевими бенефіціарами ПАТ "Київхліб" є громадянин Ізраїлю Олександр Волченко і громадянин Великобританії Родес Марк.

Як повідомляли Українські Новини, реальні обсяги експорту Україною зерна з початку 2019/2020 маркетингового року (липень 2019 - червень 2020) за станом на 3 червня склали 54,41 млн тонн, що на 16%, або на 7,6 млн тонн більше аналогічного періоду минулого маркетингового року.

Тим часом Кабінет Міністрів продовжив заборону на  експорт протиепідемічних товарів.

Більше новин про: Київхліб Бізнес Експорт ціни хліб

Покрали човни у дітей: поліція викрила корупційну ...
Під час карантину тільки сільському господарству в...
У Мінекономіки вирішили, що в Україні вистачає мас...
Комуналка і одяг подешевшали, їжа подорожчала. Як ...
Україна отримала €500 млн макрофінансової допомоги ЄС
На Зеленського, який пив каву в Хмельницькому, склали адмінпротокол
Новини
У Лондоні почали зносити пам'ятники, які ображають почуття темношкірих 20:02
В Італії родичі померлих від COVID-19 подали скарги до прокуратури з вимогою знайти винних у великій кількості смертей 19:31
У Київській області залишиться в п'ять разів менше районів 19:25
Київські бублики та пряники поїхали в Сполучене Королівство. "Київхліб" розпочав експорт продукції Великобританію 19:16
У Кличка впевнені, що затори в столиці створюють не кияни, і пропонують розв’язувати транспортний колапс державі 19:14
більше новин
Українці отримають дві або три пенсії замість однієї: що змінить пенсійна реформа 05:30
У Кличка впевнені, що затори в столиці створюють не кияни, і пропонують розв’язувати транспортний колапс державі 19:14
Порошенко заявив, що Венедіктова отримала чітку вказівку від Зеленського щодо його переслідування 18:51
Фермери закликають Верховну Раду покласти край тіньовим схемам оренди землі 15:21
"Екополіс ХТЗ" Ярославського стане платформою для розвитку авіаційних та ракетно-космічних розробок 17:25
більше новин
Висока температура повітря знижує агресивність передачі коронавірусу, — вірусолог 14:23
Після відкриття кордонів для туристів багато країн зберігають практику 14-денного карантину, - МЗС 17:38
Українці отримають дві або три пенсії замість однієї: що змінить пенсійна реформа 05:30
Венедіктова вважає, що Аваков ефективно відреагував на Кагарлик і Бровари 11:08
Грози, град і шквали. Рятувальники попередили про негоду в західних областях України 09:47
більше новин
Кількість інфікованих коронавірусом у Києві зростає після різкого падіння
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok