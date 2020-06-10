Київські бублики та пряники поїхали в Сполучене Королівство. "Київхліб" розпочав експорт продукції Великобрита

У той час, як Україна збільшила експорт аграрної продукції, найбільший виробник хліба та хлібобулочних виробів компанія "Київхліб" (Київ) також розпочав вивіз своєї продукції у Великобританію.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

"Перша партія об'ємом 4 тонни була відправлена в Сполучене Королівство на минулому тижні", - сказано в ньому.

Керівник експортного управління компанії Олександр Микитенко зазначив, що були експортовані бублики, соломка, пряники, печиво і кренделі декількох видів.

Компанія планує наростити експорт у цю країну на 25% і вийти на обсяги постачання в середньому 10-15 тонн щомісяця до кінця 2020 року.

Також Микитенко заявив, що до 2021 року "Київхліб" має намір відкрити ще 5 нових напрямків експорту.

На цей час компанія експортує продукцію в більш, ніж 28 країн, переважно в Європі, а також в Азії та Північній Америці.

Загальний обсяг експортних постачань продукції тривалого зберігання складає близько 1 500 тонн на рік.

Щодня "Київхліб" виготовляє до 400 тонн хліба та 10 тонн хлібобулочних виробів на 9 виробничих майданчиках в Києві та області.

Асортимент продукції налічує понад 250 найменувань.

17,2% акцій ПАТ "Київхліб" належить ВАТ "Хліб Києва" (Київ), 19,93% - Green Cliff Asset Management Ltd, 19,99% - Amo Capital Partners Ltd (обидві - Великобританія).

Кінцевими бенефіціарами ПАТ "Київхліб" є громадянин Ізраїлю Олександр Волченко і громадянин Великобританії Родес Марк.

Як повідомляли Українські Новини, реальні обсяги експорту Україною зерна з початку 2019/2020 маркетингового року (липень 2019 - червень 2020) за станом на 3 червня склали 54,41 млн тонн, що на 16%, або на 7,6 млн тонн більше аналогічного періоду минулого маркетингового року.

Тим часом Кабінет Міністрів продовжив заборону на експорт протиепідемічних товарів.