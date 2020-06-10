Купував і продавав журналістів пачками: "слуга народу" Потураєв розповів про співпрацю зі ЗМІ

Після того, як депутат Ради Микита Потураєв ("Слуга народу"), заступник голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики висловився про протидію блокування сигналу телеканалу "Будинок" Росією, заявивши, що ефективний спосіб розв'язання проблеми — скинути бомбу на Москву, депутат потрапив у черговий скандал.

У розпорядженні "Країни" виявився запис, на якому депутат фракції "Слуга народу" висловив думку про українських медіа.

"Я розумію все про українське медіа. Я купував і продавав в цій країні медіа і журналістів пачками і сотнями", - заявив Потураєв.

Як пояснив виданню джерело, ці слова прозвучали під час обговорення законопроєкту "Про медіа" на зустрічі з редакторами регіональних ЗМІ в лютому.

"Була дискусія в комітеті Ради, який очолює Потураєв. Редактори регіональних ЗМІ виступили різко проти посилення регулювання, яке передбачено законопроєктом "Про медіа". І тут у Потураєва сталася справжня істерика. Там же телекамер не було, він розслабився. Журналісти були шоковані", - повідомив співрозмовник, який був присутній на зустрічі.

Видання пригадало, що Микита Потураєв претендує на посаду голови комітету після того, як ексголова комітету Олександр Ткаченко був призначений міністром культури.

Також варто відзначити, що Микита Потураєв в минулому - відомий в Дніпрі тележурналіст. У 90-ті він відзначився роботою на кількох місцевих телеканалах.

Раніше Потураєв заявляв про те, що Зеленський не має наміру забороняти російські соціальні мережі, зазначивши, що завдання українців — захищати власний інформаційний простір без зайвих дурниць.