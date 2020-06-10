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10 червня 2020, середа, 17:12 6
Політика 2020-06-10T18:15:02+03:00
Українські Новини
Ексголові Львівської ОДА повідомили про підозру у незаконному продажі землі на 7 млн гривень

Ексголові Львівської ОДА повідомили про підозру у незаконному продажі землі на 7 млн гривень

Елена Новикова
Прокуратура, хабарництво, затримання на хабарництві
Генеральна прокуратура України
Генеральна прокуратура України

Колишній голова Львівської області державної адміністрації отримав зауваження від правоохоронців щодо службової недбалості.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу генерального прокурора, передають Українські Новини.

"Під процесуальним керівництвом прокуратури Львівської області слідчими Нацполіції при оперативному супроводженні Управління Служби безпеки України у Львівській області повідомляється про підозру колишнього голови Львівської обласної державної адміністрації у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України)", - сказано в ньому.

За даними слідства, в 2019 році колишній чиновник видав розпорядження, згідно з яким у власність компанії було передано земельну ділянку площею понад 15 га вартістю понад 7 млн гривень на території Бібрскої міськради Перемишлянського району для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення.

Проте на цій ділянці розташовано проточне озеро площею понад 9 га і прибережна захисна смуга, які згідно з чинним законодавством не підлягають відчуженню із державної власності.

Також прокурори готують позов до суду про повернення землі та озера у власність держави.

Як повідомляли Українські Новини, у Донецькій області на хабарі у 91 тис. гривень затримали прокурора.

Раніше Київська прокуратура повідомила начальника центрального відділення державного банку в столиці про підозру у заволодінні коштами в сумі понад 1 мільйон гривень.

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