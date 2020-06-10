Ексголові Львівської ОДА повідомили про підозру у незаконному продажі землі на 7 млн гривень

Колишній голова Львівської області державної адміністрації отримав зауваження від правоохоронців щодо службової недбалості.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу генерального прокурора, передають Українські Новини.

"Під процесуальним керівництвом прокуратури Львівської області слідчими Нацполіції при оперативному супроводженні Управління Служби безпеки України у Львівській області повідомляється про підозру колишнього голови Львівської обласної державної адміністрації у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України)", - сказано в ньому.

За даними слідства, в 2019 році колишній чиновник видав розпорядження, згідно з яким у власність компанії було передано земельну ділянку площею понад 15 га вартістю понад 7 млн гривень на території Бібрскої міськради Перемишлянського району для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення.

Проте на цій ділянці розташовано проточне озеро площею понад 9 га і прибережна захисна смуга, які згідно з чинним законодавством не підлягають відчуженню із державної власності.

Також прокурори готують позов до суду про повернення землі та озера у власність держави.

Як повідомляли Українські Новини, у Донецькій області на хабарі у 91 тис. гривень затримали прокурора.

Раніше Київська прокуратура повідомила начальника центрального відділення державного банку в столиці про підозру у заволодінні коштами в сумі понад 1 мільйон гривень.