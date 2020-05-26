Кононенко через суд поновив оренду ділянок біля ботсаду на Печерську, де зводить ТРЦ, - ЗМІ

Суд визнав укладеними між Київрадою і ТОВ "Янтра" договори про поновлення оренди земельних ділянок площею 0,33 га і 0,49 га по вул. Мічуріна, 56 у Печерському районі м. Києва. Про це свідчать рішення Господарського суду м. Києва від 15 травня і 30 січня, інформує портал nashigroshi.org.

Договір оренди ділянки площею 0,33 га поновлено на три роки, а ділянки площею 0,49 га – на п’ять років. Договори визнано укладеними з моменту набрання чинності вказаними судовими рішеннями.

Власником ТОВ "Янтра" є ПАТ "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "ВІК" Ігоря Кононенка. У 2010 році Кононенко був депутатом Київради від Блоку Черновецького. За часів Порошенка він був першим замголови фракції БПП у Веровній Раді. При Зеленському він поїхав за кордон "на змагання по тенісу" і у публічній політиці участі поки що не бере. Керівником ТОВ "Янтра" є Валерій Тригубенко.

У 2010 році Київрада прийняла рішення про передачу ТОВ "Янтра" в оренду для будівництва офісно-торговельно-розважального комплексу з паркінгами дві ділянки по вул. Мічуріна, 56. Зокрема, 0,33 га на 3 роки, і 0,54 га – на 5 років. При укладенні договору оренди розмір другої ділянки було зменшено з 0,54 га до 0,49 га.

Щодо ділянки площею 0,33 га суд встановив, що оренда перший раз поновлювалася у 2015 році. А у 2019 році фірма пропустила строк подання листа про друге поновлення, однак вона продовжує користуватися ділянкою і не отримала від Київради відмови у поновленні. Як вказав Госпсуд, відсутність протягом одного місяця заперечення орендодавця проти такого користування ділянкою можна кваліфікувати як "мовчазну згоду" орендодавця на пролонгацію договору. Даних про оскарження рішення Госпсуду в апеляції поки немає.

Щодо ділянки площею 0,49 га суд встановив, що постійна комісія Київради з питань містобудування, архітектури та землекористування 05.09.2017 прийняла рішення про поновлення "Янтрі" оренди на 5 років. Однак, Київрада договір так і не підписано. Госпуд дійшов висновку, що у фірми виникли "правомірні очікування" щодо продовження користування ділянкою. Київрада подала апеляцію на рішення Госпсуду по ділянці 0,49 га, розгляд триває.

У 2010 році Київрада відхилила протест заступника прокурора міста Києва про скасування передачі в оренду ТОВ "Янтра" ділянок по вулиці Мічуріна, 56. Прокуратура підкреслювала, що оскільки вся ділянка розташована або в зоні зелених насаджень загального користування, або на території вулиць і доріг, то будівництво на ній торговельно-офісного і розважального центру суперечить законодавству. Зокрема, прокуратура вказувала, що частина ділянки площею 0,13 га перебуває в користуванні Національного ботанічного саду ім. Гришка.

Після відмови Київради прокуратура пішла в суд, і виграла у перших двох інстанціях (вони скасували рішення про передачу ділянок "Янтрі"), однак Вищий адмінсуд у 2011-му ці рішення скасував і у задоволенні позову прокуратурі відмовив. Скасувати рішення ВАСУ у Верховному Суді у 2012 року прокуратурі не вдалося.

На сьогодні відомо, що "Янтра" розпочала процедуру будівництва, зокрема, отримала містобудівні умови та обмеження забудови ділянки, а також у лютому 2016 року надала в столичну Держархбудінспекцію повідомлення про початок виконання підготовчих робіт, і у подальшому зміну даних у ньому.