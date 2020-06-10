підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Політика
  • Офіс Генпрокурора протягом доби звернеться до суду для обрання запобіжного заходу Порошенку, - Венедіктова
10 червня 2020, середа, 15:55 14
Політика 2020-06-10T17:00:02+03:00
Українські Новини
Офіс Генпрокурора протягом доби звернеться до суду для обрання запобіжного заходу Порошенку, - Венедіктова

Офіс Генпрокурора протягом доби звернеться до суду для обрання запобіжного заходу Порошенку, - Венедіктова

Ольга Фандорина
Петро Порошенко, Офіс Генпрокурора, допит Порошенка, справа проти Порошенка, Ірина Венедіктова
Петро Порошенко. Фото: пресслужба Порошенка
Петро Порошенко. Фото: пресслужба Порошенка

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявила, що в українському законодавстві немає норми, яка вимагає, щоб вона особисто вручала підозру колишньому президенту Петру Порошенку. 

Також Офіс генерального прокурора протягом доби має намір звернутися до суду для обрання запобіжного заходу Порошенку, повідомляє "Страна".

"Всі три підозри вручалися за одним механізмом і він чітко передбачений законом. Народним депутатам складно вручити підозру особливо тим, кого охороняє УДО", - сказала Венедіктова.

Вона також зазначила, що підозру Порошенку не вручили, а оголосили про підозру у присутності свідків.

Також генпрокурорка зачитала текст підозри експрезиденту України:

"Він підозрюється в схилянні військової службової особи голови Служби зовнішньої розвідки Божка Є. В. до перевищення ним влади і службових повноважень, тобто умисне вчинення дій, які явно виходять за межі наданих йому повноважень та вчинених в умовах особливого періоду шляхом видання явно злочинного наказу, тобто вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 41 і ч. 4 ст. 426-1 Кримінального кодексу України".

Крім того, Венедіктова заявила, що сьогодні або завтра Офіс генпрокурора подасть клопотання до суду про обрання запобіжного заходу для Порошенка.

"Також експрезидента ще потрібно допитати, але вже як підозрюваного",- сказала Ірина Венедіктова.

На питання про кількість кримінальних проваджень щодо експрезидента Венедіктова сказала, що на момент призначення її на посаду генерального прокурора в ОГПУ було 17 кримінальних проваджень, а за час її роботи додали ще п'ять. Всього 22 кримінальні провадження.

5 грудня Роман Труба повідомив журналістам, що бюро готує проєкт підозри щодо незаконного призначення Семочка на посаду першого заступника глави Служби зовнішньої розвідки.12 квітня колишній президент Петро Порошенко звільнив експершого заступника глави Служби зовнішньої розвідки Семочка.

Раніше контррозвідка Служби безпеки України підтвердила наявність російського громадянства у цивільної дружини Семочка.

Більше новин про: Петро Порошенко Офіс Генпрокурора допит Порошенка справа проти Порошенка Ірина Венедіктова

Венедіктова проти ліквідації НАБУ і САП...
Підозра Порошенкові стосується незаконного признач...
Порошенко сам з'явився на допит у ДБР після погроз...
ДБР не буде вилучати картини з колекції Порошенка ...
Україна отримала €500 млн макрофінансової допомоги ЄС
На Зеленського, який пив каву в Хмельницькому, склали адмінпротокол
Новини
Нестор запропонував серйозну дискусію про майбутнє Києва, – Сазонов 16:59
В ДПС обговорили з тютюновими компаніями, як боротися з нелегальним ринком, — ЗМІ 16:38
Кадр з
ДБР зняло відео про Порошенка з кадрами з "95 Кварталу" 16:30
Кабмін призначив першим заступником міністра закордонних справ Джапарову 16:28
Україна отримала €500 млн макрофінансової допомоги ЄС 16:27
більше новин
Українці отримають дві або три пенсії замість однієї: що змінить пенсійна реформа 05:30
Нестор запропонував серйозну дискусію про майбутнє Києва, – Сазонов 16:59
Фермери закликають Верховну Раду покласти край тіньовим схемам оренди землі 15:21
Заради підкупу виборців Комарницький і Тищенко крадуть пісок, - Мірошниченко 11:39
Кадр з
ДБР зняло відео про Порошенка з кадрами з "95 Кварталу" 16:30
більше новин
Висока температура повітря знижує агресивність передачі коронавірусу, — вірусолог 14:23
Після відкриття кордонів для туристів багато країн зберігають практику 14-денного карантину, - МЗС 17:38
Українці отримають дві або три пенсії замість однієї: що змінить пенсійна реформа 05:30
Венедіктова вважає, що Аваков ефективно відреагував на Кагарлик і Бровари 11:08
Грози, град і шквали. Рятувальники попередили про негоду в західних областях України 09:47
більше новин
Кількість інфікованих коронавірусом у Києві зростає після різкого падіння
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok