Офіс Генпрокурора протягом доби звернеться до суду для обрання запобіжного заходу Порошенку, - Венедіктова

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявила, що в українському законодавстві немає норми, яка вимагає, щоб вона особисто вручала підозру колишньому президенту Петру Порошенку.

Також Офіс генерального прокурора протягом доби має намір звернутися до суду для обрання запобіжного заходу Порошенку, повідомляє "Страна".

"Всі три підозри вручалися за одним механізмом і він чітко передбачений законом. Народним депутатам складно вручити підозру особливо тим, кого охороняє УДО", - сказала Венедіктова.

Вона також зазначила, що підозру Порошенку не вручили, а оголосили про підозру у присутності свідків.

Також генпрокурорка зачитала текст підозри експрезиденту України:

"Він підозрюється в схилянні військової службової особи голови Служби зовнішньої розвідки Божка Є. В. до перевищення ним влади і службових повноважень, тобто умисне вчинення дій, які явно виходять за межі наданих йому повноважень та вчинених в умовах особливого періоду шляхом видання явно злочинного наказу, тобто вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 41 і ч. 4 ст. 426-1 Кримінального кодексу України".

Крім того, Венедіктова заявила, що сьогодні або завтра Офіс генпрокурора подасть клопотання до суду про обрання запобіжного заходу для Порошенка.

"Також експрезидента ще потрібно допитати, але вже як підозрюваного",- сказала Ірина Венедіктова.

На питання про кількість кримінальних проваджень щодо експрезидента Венедіктова сказала, що на момент призначення її на посаду генерального прокурора в ОГПУ було 17 кримінальних проваджень, а за час її роботи додали ще п'ять. Всього 22 кримінальні провадження.

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