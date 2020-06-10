У Києві не відкрилися ресторани великої мережі піцерій

Усі ресторани мережі піцерій Pizza Celentano у Києві закриті, 2 ресторани у Київській області працюють. Про це Українським Новинам повідомив власник франшизи на розвиток мережі в Києві Максим Храмов. "Сьогодні в Києві всі Celentano закриті. Але працюють в області, Борисполі, Білій Церкві", - сказав він. Станом на поточний момент мережа Pizza Celentano налічує 120 ресторанів у 53 містах України. Власниками більшості ресторанів мережі є франчайзі, які за договором франчайзингу користуються торговою маркою Pizza Celentano, але самостійно відповідають за операційну діяльність і фінансовий результат своїх ресторанів. Згідно з повідомленням компанії Fast Food Systems, яка є власником торгової марки Pizza Celentano, зараз йде пошук нових франчайзі у столиці. "На 2021 мережа шукає потенційних франчайзі в Києві, готових працювати з оновленими форматами Pizza Celentano, і на початку року відкриє ресторан в центрі Варшави", — сказано в повідомленні. Також наголошується, що за період карантину Fast Food Systems продала 3 франшизи на розвиток мережі. Як повідомляли Українські Новини, Київ відклав відкриття ресторанів і басейнів. Крім того, Київ і 6 областей не відповідають критеріям пом'якшення карантину.