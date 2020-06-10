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10 червня 2020, середа, 13:53 5
Силові структури 2020-06-10T14:30:02+03:00
Українські Новини
Від коронавірусу помер 64-річний працівник Держприкордонслужби

Від коронавірусу помер 64-річний працівник Держприкордонслужби

Валерия Драгомирова
Держприкордонслужба, Коронавірус, Пандемія коронавірусу
Держприкордонслужба. Фото: прес-служба ДПСУ
Держприкордонслужба. Фото: прес-служба ДПСУ

Працівник Державної прикордонної служби, якому діагностували коронавірус, помер, тоді як всього в Україні 833 померлих від Covid-19.

Про це сказано в повідомленні прес-служби відомства, передають Українські Новини.

"Вчора помер працівник Держприкордонслужби України 1956 року, яким поставлений діагноз клінічно COVID-19", - сказано в ньому.

Наголошується, що чоловіка з двобічною пневмонією у важкому стані 5 червня було госпіталізовано у відомчий госпіталь.

Стан хворого погіршувався 6 червня, тому його підключили до апарату штучної вентиляції легенів.

Через загострення стану і наявність супутніх хронічних захворювань врятувати життя пацієнтові не вдалося.

Станом на 10 червня в Держприкордонслужбі зафіксовано 58 хворих на коронавірус військовослужбовців і працівників служби, 34 з них одужали.

Серед тих, хто лікується, немає людей у важкому стані.

Як повідомляли Українські Новини, після 5-денного падіння кількість нових випадків коронавірусу в Україні різко збільшилася.

Крім того, МОЗ змінив критерії для виписки хворих коронавірусом.

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