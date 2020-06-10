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10 червня 2020, середа, 10:20 6
Кабмін 2020-06-10T11:00:01+03:00
Українські Новини
Кабмін проведе засідання сьогодні

Кабмін проведе засідання сьогодні

Анна Рудык
Кабмін, Кабінет Міністрів України, Засідання Кабміну, Денис Шмигаль
Кабмін. Фото: kmu.gov.ua
Кабмін. Фото: kmu.gov.ua

Кабінет Міністрів, який, з слів Зеленського, представить оновлену програму дій до кінця тижня проведе засідання в середу, 10 червня.

Про це сказано в порядку денному засідання, передають Українські Новини.

Засідання розпочнеться о 13:00 і пройде під головуванням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Для ЗМІ засідання проходитиме в режимі відеотрансляції.

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада на засіданні 4 червня відправила програму діяльності Кабінету міністрів на доопрацювання. За ухвалення відповідного рішення проголосували 245 депутатів при мінімально необхідних 226.

Також під час виступу 4 червня в Раді прем'єр-міністр Денис Шмигаль просив Верховну Раду повернути програму Кабінету Міністрів на доопрацювання уряду. Він підкреслив, що важливим є не час затвердження програми, а її зміст та якість, щоб вона відповідала сьогоднішнім викликам, була професійно написана, і головне виконувалась і давала результат, а не залишалася мріями на папері, як це раніше часто бувало.

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