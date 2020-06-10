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  • Астролог назвав три знака зодіаку, яких ждуть фінансові втрати сьогодні
10 червня 2020, середа, 05:15 8
Lifestyle 2020-06-10T06:30:02+03:00
Українські Новини
Астролог назвав три знака зодіаку, яких ждуть фінансові втрати сьогодні

Астролог назвав три знака зодіаку, яких ждуть фінансові втрати сьогодні

Елена Новикова
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Гороскоп на 10 червня 2020. Фото: pixabay
Гороскоп на 10 червня 2020. Фото: pixabay

Не дивлячись на те, що червень має пройти вдало у багатьох знаків зодіаку, представники деяких із них час від часу будуть стикатися з труднощами і проблемами. Фінансові втрати у середу можливі у Близнюків, Терезі і Риб. Про те, що що чекати представникам цих трьох знаків зодіаку, розкажуть Українські Новини.

Близнюки

Фінансове становище Близнюків не буде стабільним в цей день, а у справах можливі прорахунки. Зірки радять не поспішати і прораховувати кожен свій крок. Також у середу слід уникати імпульсивних покупок, тому що їх результат не буде радувати Близнюків в майбутньому.

Терези

Терезам в середу слід бути особливо уважним при оформленні фінансової документації. Зірки радять все ретельно перевіряти і не поспішати. Інакше є ризик виникнення серйозних помилок, які приведуть до фінансових втрат.

Риби

Зірки радять відмовлятися від фінансових пропозицій, які здадуться занадто привабливими. Інакше є ризик, що представників цього знака зодіаку ошукають. Також краще перенести важливі ділові зустрічі на інший день, тому що успіху в середу навряд чи вдасться досягти.

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