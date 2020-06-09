Продовжити життя без хронічних захворювань можна з допомогою п'яти прости звичок, - вчені

Здорові звички проходять довгий шлях до поліпшення духу та тіла, але також є довгостроковими інвестиціями у здоров'я. Згідно з новим дослідженням, п’ять варіантів здорового способу життя в дорослому віці не тільки збільшують тривалість життя, але й зменшать кількість років, коли літні люди борються з хронічними захворюваннями.

Дослідники з Гарварду розширила дослідження, проведене у 2018 році, яке встановило п’ять звичок дорослих - здорове харчування, підтримання здорової ваги, регулярні фізичні вправи, обмеження споживання алкоголю та відмова від паління - можуть збільшити тривалість життя, пише StudyFinds.

Нове дослідження показує, що ці самі практики також можуть підвищити ймовірність додаткових років життя з міцним здоров’ям в цілому.

Провідний автор Янпінг Лі, старший науковий співробітник відділу харчування в університеті, зазначає, що це дослідження дає вагомі докази того, що дотримання здорового способу життя може істотно продовжити роки життя людини без захворювань.

Для свого дослідження автори використали 34 роки даних, зібраних від 73 196 жінок, і 28 років даних для 38 366 чоловіків з двох попередніх досліджень. Вони визначили здорову дієту як високу оцінку за індексом альтернативного здорового харчування, яке вимірює загальну якість раціону. Регулярні фізичні вправи дорівнювали мінімум 30 хвилинам на день від помірної до енергійної активності. Індекс маси тіла між 18,5 і 24,9 кг/м2 вважався здоровою вагою. Помірне споживання алкоголю вважалося однією або менше порцією на день для жінок і двома або менше порціями на день для чоловіків.

Результати показали, що, коли жінки не практикували жодну зі здорових звичок у віці 50 років, вони прожили лише 23,7 року без діабету, серцево-судинних захворювань та раку. І навпаки, жінки, які практикували чотири-п’ять здорових звичок, прожили ще 34,4 року без хронічних захворювань. Це потенційний приріст майже 11 здорових років для жінок, які підтримували ці звички в дорослому віці.

Тим часом, чоловіки, які не практикували жодної зі здорових звичок у віці 50 років, могли очікувати на 23,5 років без хронічних захворювань. Проте чоловіки, які дотримувались рекомендацій дослідників Гарвардського університету, прожили в середньому 31,1 здоровіший рік - потенційний приріст майже вісім років без захворювань.

Дослідники виявили, що куріння та ожиріння призводили до найскладніших наслідків для здоров'я. Чоловіки та жінки, які страждають ожирінням, а також чоловіки, які палили, мали найнижчу тривалість життя без захворювання.

Як стверджують дослідники, результати вказують на необхідність публічної політики, яка пропагує здорові звички. Вони роблять висновок, що вибір здорового харчування та фізичне середовище можуть покращити якість життя та допомогти зменшити високі витрати на лікування хронічних захворювань.

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