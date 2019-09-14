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14 вересня 2019, субота, 09:29 4
Наука 2019-09-14T10:00:02+03:00
Українські Новини
Любителі чаю більш організовані і мають міцне здоров'я, - дослідження

Любителі чаю більш організовані і мають міцне здоров'я, - дослідження

Чай. Фото: pixabay
Чай. Фото: pixabay

У той час, як любов до кави або чаю залежить від спадковості, группа фізіологів з Сінгапурського університету на чолі з професором Фен Лэем опублікувала дослідження, що доводить, що мозок людей, що регулярно п'ють чай, відрізняється більш високою організацією і в цілому кращим здоров'ям, ніж у людей, які чай не вживають, повідомляє "Російська служба BBC".

До такого висновку вчені дійшли на основі аналізу результатів МРТ головного мозку 36-річних пацієнтів.

У дослідженні брали також участь фізіологи з британських університетів в Ессексі і Кембриджі, а його результати опубліковано в журналі Aging.

Давно відомо, що вживання чаю пов'язано з емоційним станом і покращує серцево-судинну діяльність. Крім того, дослідження, опубліковане все тим же вченим з Сінгапуру два роки тому, показало, що регулярне вживання чаю вдвічі знижує ризик розвитку нейродегенеративних захворювань у літньому віці.

На цей раз дослідники поставили завдання виявити ознаки прямого впливу чаю на відділи мозку.

Вони набрали 36 добровольців старше 60 років і почали збирати дані про їх здоров'я, харчування, звички і психологічний стан. Дослідження тривало протягом трьох років, з 2015 по 2018 рік.

Аналіз когнітивних здібностей учасників експерименту в поєднанні з даними МРТ показав, що ті, хто протягом 25 років пив зелений або чорний чай не менше чотирьох разів на тиждень, демонстрував більш ефективну взаємодію між різними ділянками мозку.

Більш ефективний зв'язок між відділами мозку означає більш швидку передачу нервових сигналів - а значить, більш повільне погіршення пам'яті та інших когнітивних функцій у літньому віці.

Тепер фізіологи мають намір з'ясувати, які саме активні речовини у складі чаю позитивно впливають на мозок.

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