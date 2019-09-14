Любителі чаю більш організовані і мають міцне здоров'я, - дослідження

У той час, як любов до кави або чаю залежить від спадковості, группа фізіологів з Сінгапурського університету на чолі з професором Фен Лэем опублікувала дослідження, що доводить, що мозок людей, що регулярно п'ють чай, відрізняється більш високою організацією і в цілому кращим здоров'ям, ніж у людей, які чай не вживають, повідомляє "Російська служба BBC".\r\nДо такого висновку вчені дійшли на основі аналізу результатів МРТ головного мозку 36-річних пацієнтів.\r\nУ дослідженні брали також участь фізіологи з британських університетів в Ессексі і Кембриджі, а його результати опубліковано в журналі Aging.\r\nДавно відомо, що вживання чаю пов'язано з емоційним станом і покращує серцево-судинну діяльність. Крім того, дослідження, опубліковане все тим же вченим з Сінгапуру два роки тому, показало, що регулярне вживання чаю вдвічі знижує ризик розвитку нейродегенеративних захворювань у літньому віці.\r\nНа цей раз дослідники поставили завдання виявити ознаки прямого впливу чаю на відділи мозку.\r\nВони набрали 36 добровольців старше 60 років і почали збирати дані про їх здоров'я, харчування, звички і психологічний стан. Дослідження тривало протягом трьох років, з 2015 по 2018 рік.\r\nАналіз когнітивних здібностей учасників експерименту в поєднанні з даними МРТ показав, що ті, хто протягом 25 років пив зелений або чорний чай не менше чотирьох разів на тиждень, демонстрував більш ефективну взаємодію між різними ділянками мозку.\r\nБільш ефективний зв'язок між відділами мозку означає більш швидку передачу нервових сигналів - а значить, більш повільне погіршення пам'яті та інших когнітивних функцій у літньому віці.\r\nТепер фізіологи мають намір з'ясувати, які саме активні речовини у складі чаю позитивно впливають на мозок.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в Україну завезли небезпечний для здоров'я китайський зелений чай.\r\nРаніше лікар-дієтолог назвала найбезпечніший напій.