Температура світового океану зростає з рекордною швидкістю

Служба моніторингу клімату Європейського союзу назвала останні п'ять років найтеплішими за всю історію, а період з 2010 до 2019 - найспекотнішим десятиріччям за весь час. Зміни клімату несуть в собі страшні наслідки для світу. 13 січня група з 14 учених із 11 міжнародних інститутів опублікували результати дослідження, в яких йдеться про те, що в 2019 році температура океанів визнана найвищою за всю історію спостереження. Про це повідомляє НВ з посиланням на Еurekalert

Міжнародна група вчених прийшла до висновку про те, що останні 10 років були найтеплішими за всю історію спостережень за температурою океанів. Також глобальна температура збільшується і цей процес прискорюється. Автори закликають людей звернути увагу на зміни клімату.

Згідно з дослідженням, температура океану 2019 року приблизно на 0,075 градуса Цельсія вище середньої за 1981-2010 роки. Щоб досягти цієї температури, океану треба було б 228 000 000 000 000 000 000 000 (228 секстильйонів) джоулів тепла.

"Це дійсно багато нулів. Щоб було легше зрозуміти, я зробив розрахунок. Атомна бомба в Хіросімі вибухнула з енергією близько 63 000 000 000 000 джоулів. Кількість тепла, яке ми помістили в Світовий океан за останні 25 років, дорівнює 3,6 мільярдам вибухів атомної бомби в Хіросімі. Це виміряне потепління океану незаперечно і є ще одним доказом глобального потепління ", - сказав Ліцзінь Ченг, провідний автор статті і доцент Міжнародного центру наук про клімат і навколишнє середовище при Інституті фізики атмосфери (IAP) Китайської академії наук (CAS).

Дослідники використовували порівняно новий метод аналізу для обліку потенційно рідкісних даних і розбіжностей в часі в приладах, які раніше використовувалися для вимірювання теплоти океану, особливо від поверхні океану до глибини 2000 метрів. Нові дані дозволили дослідникам вивчити тенденції теплоти, висхідні до 1950-х років.

Дослідження також містить зміни температури океану, зареєстровані Національним управлінням океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) в Сполучених Штатах. Два незалежних набору даних вказують на те, що останні п'ять років були найтеплішими за всю історію спостережень за глобальними температурами океану.

2019 рік побив попередні рекорди, встановлені в попередні роки для глобального потепління, і його наслідки вже проявляються у вигляді більш екстремальних погодних умов, підвищення рівня моря і заподіяння шкоди океанським тваринам.

"Глобальне потепління реально, і воно погіршується. І це тільки вершина айсберга в майбутньому. На щастя, ми можемо щось з цим зробити: ми можемо використовувати енергію більш розумно і диверсифікувати наші джерела енергії. У нас є сили, щоб вирішити цю проблему ", - впевнені автори роботи.

Крім прогнозів на майбутнє, не варто забувати, що в північній частині Тихого океану вже присутнє аномальне явище: в 2013-2015 роках там утворилася гігантська "крапля", температура якої на шість градусів перевищила температуру всієї води в океані. Вона призвела до загибелі морських мешканців - від фітопланктону до зоопланктону, від риб до китів. Що стосується людських жертв, то, попереджають фахівці, гарячі області в океанах можуть впливати на освіту штормів: наприклад, потепління в Мексиканській затоці спровокувало зародження урагану Харві в 2017 році і урагану Флоренс в 2018-м, які забрали життя десятки людей.

Як повідомляли Українські Новини, названі країни, які найбільше забруднюють океан пластиком. А також в ООН переговори про зміни в кліматі зайшли в глухий кут, адже учасники конференції не змогли знайти компроміс і узгодити підсумкові документи.